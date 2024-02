¿Y Christian Estrada? Aleska arma escena de celos a Clovis y se pelea con Cristiana Porta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida y muy polémica modelo, Aleska Génesis, acaba de causar un gran revuelo dentro de La Casa de los Famosos, debido a que esta le acaba de armar tremenda escena de celos a la reconocida reina de belleza y modelo, Cristina Porta, debido a la notoria cercanía que vio entre ella y el guapo modelo, Clovis Nienow, que ha mostrado interés en la rubia, comenzando una pelea, ¿acaso se le olvidó Christian Estrada?

Como se sabe, el reconocido modelo exnovio de Alicia Machado, durante su participación dentro del reality show de Telemundo, afirma haberse enamorado de Aleska y hasta prometió que la esperaría a que ella saliera para estar juntos, por lo que la producción le permitió entrar toda una noche para pasarla al lado de la modelo y llevarle una sorpresa de ramo de rosas, una cena romántica y la noche en la suite.

Pero la expareja del cantante Nicki Jam no solo tiene a Estrada detrás de ella, sino que Clovis está también muy interesado románticamente, por lo que le ha hecho su lucha, lo que parece no estar funcionando, dado a que Génesis lo nominó y afirmó que lo hizo porque considera que no tiene personalidad. No obstante, parece ser que se puso celosa de la cercanía entre el deportista y la guapa española.

Esto debido a que recientemente durante una charla, Porta comenzó a reclamarle a la joven que haya "metido mier... entre dos personas", a lo que Aleska declaró que no era cierto, que cuando ella fue al baño los vio por el espejo mientras que estaban muy cerca y que ella solo fue a decirle a Clovis que dejará de estar de pica flor y que se decidiera por alguien, además de decirle a Cristina que era evidente que a ella le gustaba el modelo y andaba detrás de él, aún sabiendo que él andaba tras ella.

Ante este hecho, Porta fue firme al señalar que no está detrás de Clovis, que son amigos y se han vuelto cercanos, pero que ella no está interesada en formar una relación amorosa con él o con alguien más y que ya desde un comienzo lo había dicho, además de agregar que ella es la que anda con más de uno, pues con esto parece que le interesa Nenow, pero que ahí está con el exparticipante de Guereros 2020, por lo que la rubia le señaló que se puso celosa de eso y por ello hacía esto, a lo que se río y dijo que estaba muy equivocada, que ella no mentía, tras lo que terminó con la pelea y simplemente se fue.

Fuente: Tribuna del Yaqui