Adiós 'Hoy': Tras 38 años en Televisa y fuerte pleito, famosa actriz se uniría a TV Azteca

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Manola Díez, acaba de decirle adiós al programa Hoy, debido a que se dice que después de 38 años formando parte de Televisa, y vivir un fuerte pleito con varias celebridades, esta los habría dejado para unirse a TV Azteca, dado a que acaba de filtrarse una lista de los presuntos participantes de la nueva temporada del reality show, Survivor México, en el que ella está.

Como se sabe, siendo apenas una joven mujer, Díez en el año de 1986 debutó en la televisora San Ángel con el melodrama Monte Calvario, siguiendo con melodramas como Pueblo chico, infierno grande, Salud, dinero y amor, Lola, érase una vez, Rebelde, Mujer, casos de la vida real, La rosa de Guadalupe y finalmente en el reality El Hotel VIP, donde sobre salió por sus intensas peleas con sus compañeros.

Pero ahora, tras 38 años al aire con la mencionada televisora, se dice que va Manola va a ser una de las celebridades próximamente confirmadas para estar en la siguiente temporada del reality show de supervivencia, que también es grabado en la República Dominicana, después de que llegue a su gran final la temporada actual del Exatlón México, que se estima concluya durante el próximo mes de abril y sea reemplazado por esta, por lo que durante marzo se conocerían a todos los participantes de dicho reality.

Pero, no solo el nombre de Manola Díez se encuentra en la lista de los participantes nuevos, pues de igual forma se ha dicho que va a estar la expresentadora de Badabum, Lizbeth Rodriguez, la joven famosa Eli Varela, la polémica cantante y actriz, Toñita, y el guapo exparticipante de Acapulco Shore, Beni Falcón, lo que se dice será un componente muy polémico, pues todos los antes mencionados son conocidos por sus peleas con sus colegas.

Cabe mencionar que hasta el momento esta información permanece en calidad de especulaciones, debido a que esto no proviene de una fuente 100 por ciento confiable al no ser directa de la televisora, la cual se niega a confirmar o negar nada de lo que se expone en las redes sociales, por lo que no será hasta que ella o los altos mandos de la televisora de Ricardo Salinas Pliego salgan a hablar, que se sepa si es verdad o no su participación.

Fuente: Tribuna del Yaqui