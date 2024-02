Adiós 'Hoy': Tras retiro de novelas, actriz abandona Televisa y presume debut en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de las novelas, quien trabajó más de 20 años en Televisa y que ha atravesado varios divorcios, dio tremenda sorpresa a todos los televidentes debido a que este viernes 16 de febrero confirmó que hará su debut en la competencia, TV Azteca. Se trata de la talentosa actriz Itatí Cantoral, quien renunció a su contrato de exclusividad desde hace más de una década para irse a trabajar fuera.

La también cantante mexicana debutó en la televisora de San Ángel gracias al programa La Telaraña y luego realizó su primera telenovela que fue La pícara soñadora haciendo una pequeña participación, para luego sumarse a otras como Muchachitas, María la del Barrio, De frente al sol y Dos mujeres, un camino, pero su primer protagónico llegó en 1997 con la novela Salud, dinero y amor.

La intérprete de la malvada 'Soraya Montenegro' dejó de ser exclusiva en Televisa desde 2002 pues se fue a trabajar a Telemundo para protagonizar Vale todo que se grabó en Brasil. Por otro lado, la exesposa de Eduardo Santamarina realizó su último melodrama en el Canal de Las Estrellas fue La Mexicana y el güero en 2020, pues después abandonó la televisora y empezó a realizar teatro, series y películas.

Sin embargo, este 2023 Itatí se volverá la competencia directa de Televisa debido a que aceptó firmar contrato en la televisora del Ajusco debido a que la invitaron a ser parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity México, que se estrenará a mediados del mes de marzo. Ayer viernes 16 de febrero fue la presentación del reality y estas fueron las primeras palabras que brindó la actriz a la prensa: "Yo estoy muy nerviosa, tengo algunos platillos que me enseñó mi mamá, pero va ser una competencia muy difícil".

Cantoral compartió que sí ha tomado clases con una chef amiga además de que declaró que su fuerte en la cocina eran las pastas recordando que su madre, Itatí Zucchi, era italiana y en su familia también hay raíces argentinas: "En nuestra casa siempre ha sido muy importante lo que comes". Y admitió que aunque ciertos alimentos no le gustan, en MasterChef Celebrity tendrá que probar de todo: "Hay cosas que no como pero aquí van haber retos que aunque no te guste, lo vas a tener que hacer".

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes