"Caraj...": Christian Estrada afirma que puso en su lugar a Laura Bozzo tras llamarlo deudor

Ciudad de México.- El famoso y muy polémico modelo, Christian Estrada, acaba de emplear sus redes sociales para hablar de su encontronazo en una de las galas de La Casa de los Famosos, con la tan reconocida y querida presentadora de TV peruana, Laura Bozzo, en la cual acaba de afirmar que la puso en su lugar sin tener que hacer nada, después de que esta lo llamara deudor y lo humillara en vivo.

Como se sabe, hace varios días que Bozzo se colocó en la cima de tendencias al hablarle recriminado a Estrada que tuviera dinero para gastar en esa sorpresa y expresar su amor por Génesis cuando no le daba a María Fernanda Quiroz lo que le debía de pensión alimentaria por su hijo, Leonel Estrada: "Si tanto amor destilas, ¡¿por qué cara... no mantienes a tu hijo que tienes tirado con Ferka?! Porque tú estás acá por Alicia Machado".

En ese momento, todos quedaron impactados y no supieron que decir, ni siquiera el exparticipante de Guerreros 2020 que tan solo comenzó a reírse notándose muy molesto e incómodo, por lo que uno de los presentadores de Telemundo se metió a la pelea para decir que debían de pasar a cosas diferentes a lo que Bozzo cerró expresando: "Yo digo lo que pienso, tanto amor, tanto amor, tanto amor y su hijo que no mantiene. Perdón, yo digo lo que pienso".

Pero ahora, hace unas cuantas horas que Estrada empleó su cuenta de Instagram para afirmar que después de la gala se vio cara a cara con la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, asegurando que la polémica peruana le pidió una sincera disculpa muy apenada por ese arrebato por el que miles de fans salieron en su apoyo y la aplaudieron: "Se paró y se disculpó conmigo, no debió haberlo hecho así, me lo dijo, pero igual no tengo nada que opinar".

Finalmente, el exparticipante de Inseparables aseguró de manera contundente que lo que estaba pasando entre él y la actriz de melodramas como Pasión Morena, es algo que solo a él le concierne y que solo él sabía como iba: "Es un caso que llevo un año o año y medio arreglándolo, así que no tengo por qué darle explicaciones a la gente. Yo sé lo que estoy haciendo, sé por quién estoy luchando y lo que hago, así que no le doy tanto interés. Por eso no lo voy a hablar más".

Fuente: Tribuna del Yaqui