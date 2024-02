Devastada y de luto, Lyn May filtra trágica noticia de los últimos días de Sasha Montenegro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luciendo totalmente devastada y casi ahogada en llanto por el triste luto en el que se vio envuelta, la reconocida actriz y vedette, Lyn May, recientemente brindó un par de entrevistas en las cuales filtró una trágica noticia sobre los últimos días de vida de su gran amiga, la también actriz y vedette, Sasha Montenegro, con la que además de trabajar por años en el cine de ficheras, fue su vecina y cercana amiga.

Lamentablemente se informó que durante el día miércoles 14 de febrero el mundo del espectáculo perdió a una de sus más grandes estrellas, pues se reveló que durante que Montenegro perdió la vida a causa de un derrame cerebral mientras que estaba en un hospital, el cual fue ocasionado por el agresivo cáncer de pulmón con el que había luchado por años, mismo del que se desconocía pues ni ella ni sus familiares habían hablado al respecto de este padecimiento.

Ante este hecho, una de las más afectadas fue la exparticipante de Quiero Cantar, dado a que tenían décadas de compañerismo y amistad, por lo que en Imagen TV declaró lo mal que le cayó la noticia: "Íbamos con nuestros hijos a pasear y además estuvimos en el Blanquita mucho tiempo trabajando, nuestros hijos andaban corriendo por el foro. Fuimos muy amigas. Casi me muero de un infarto, porque la verdad es una personas que yo quería muchísimo, trabajé con ella como 50 años. Muchísimas películas, teatros, palenques".

Pero, lo que a ella más le afectó fue el hecho de que la había visto en centros comerciales y habían mantenido contacto, declarando que jamás le dijo de su enfermedad y se notaba bien, afirmando que se vino abajo muy rápido y de la nada: "Hace como 2 semanas hablé con Sasha, ella no tuvo mucho tiempo enferma, que bueno. Todavía hace 15 días estaba bien, no sé qué pasó, no puedo dar detalles porque yo sé que ella se enfermó del pulmón".

Finalmente en Sale el Sol destacó que en sus cinco décadas de amistad fueron muy cercanas y agradecía que no sufrió mucho en sus últimos días, sino que se fue relativamente muy pronto y la agonía no se prolongó meses como suele suceder en ocasiones con este tipo de enfermedades, sin embargo, aún sabiendo que su dolor fue breve, ella teme que en un futuro padezca una enfermedad de esa clase y tener que pasar así sus últimos días, encamada y llena de tubos.

Fuente: Tribuna del Yaqui