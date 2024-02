¿Enamorada? Andrea Legarreta impacta con FOTO y emotivo mensaje: "Me matas, corazón"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas ha generado mucha expectativa la posibilidad de que Andrea Legarreta se dé una nueva oportunidad en el amor luego de que se filtrara que Erik Rubín, de quien lleva meses separada, empezó una nueva relación sentimental. En las últimas horas, la conductora estelar del programa Hoy dejó sorprendidos a sus seguidores luego de compartir un emotivo mensaje que daba a entender que se encuentra muy enamorada.

La también actriz de telenovelas como Baila Conmigo y ¡Vivan los niños! publicó a través de su cuenta oficial de Instagram una fotografía desde su camerino en la empresa de San Ángel mientras lucía una hermosa blusa de color blanco tipo camisa con varios collares dorados, cabello con ondas suaves y maquillaje ligero que la caracteriza. Pero lo que llamó la atención no fue la imagen de Andy, sino el mensaje que puso al lado.

"Tú me matas corazón, tú me matas corazón, a fuego lento… Ay, corazón! Me embriagaste en tus besos. Contigo aprendí a pecar, pero no a olvidar la dulzura del veneno. Ay, corazón!", escribió Legarreta. Aunque muchos de sus seguidores creyeron que este mensaje era una dedicatoria especial para algún enamorado, en realidad la conductora solo estaba escribiendo la letra de la nueva canción de su hija Mía Rubín, que lleva el título de Tú me matas.

Crédito: Instagram @andrealegarreta

Y es que hay que recordar que hace unos días Andrea declaró que ella no se sentía lista para volverse a enamorar luego de que en febrero de 2023 anunciara su separación de Erik Rubín, con quien pasó más de 22 años casada y tuvo a sus dos hijas Mía y Nina Rubín. "No estoy lista, ni siquiera para salir, estoy bien viviendo mi momento, disfrutando a mi padre, él se tuvo que venir a vivir a CDMX, no estoy en el momento ni tengo ganas, tengo ganas de estar con mis hijas", dijo la famosa de 52 años.

Por otro lado, semanas atrás surgió el rumor de que Rubín se había dado una nueva oportunidad en el amor pues lo captaron desayunando al lado de una misteriosa mujer, con quien presuntamente estuvo tomado de la mano en pleno restaurante. Días después del escándalo, el propio exintegrante de Timbiriche reaccionó a la noticia y de forma contundente negó que esté estrenando novia, pues afirma que todo era "una mentira".

Andrea y Legarreta llevan meses separados

Fuente: Tribuna