Horóscopo de Mhoni Vidente HOY sábado 17 de febrero del 2024, según tu signo zodiacal

Ciudad de México.- ¿Deseas saber cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este fin de semana? Mhoni Vidente, quien es la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina, además de la más consultada en el mundo de la farándula, comparte para ti, el horóscopo de hoy, sábado 17 de febrero del 2024. Aquí podrás ver las predicciones del día en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota!

El horóscopo de Mhoni Vidente, si bien es de los más consultados en el mundo del espectáculo, no es absoluto. Recuerda que la pitonisa cubana solo te muestra el panorama y las energías disponibles; al final del día, cada signo del zodiaco es el encargado de fijar su destino.

Horóscopo de hoy, sábado 17 de febrero del 2024, según Mhoni Vidente: Predicciones para tu signo zodiacal

Aries

Este sábado será un día muy especial para usted, pues pasará tiempo de calidad con su pareja y tendrá mucho placer. Recuerde no hacer planes a largo plazo y ahorrar en la medida de lo posible.

Tauro

El horóscopo de Mhoni Vidente le dice que no se desespere, a veces la amistad se convierte en amor. Si no pasa, es por algo y le toca trabajar en concretar sus relaciones. Tendrá un día muy agradable en el trabajo.

Géminis

Cuenta con más dinero del que necesita, sea solidario y apoye a su familia con los gastos más importantes. Recuerde que el trabajo en equipo siempre consigue buenos resultados.

Cáncer

Hágase unos análisis de sangre para controlar su salud, querido Cáncer. Mhoni Vidente señala que su signo será muy propenso a estafas en estos días; tenga más cuidado y no gaste demás.

Leo

Sigue bajo de ánimo debido a su más reciente ruptura amorosa, pero salga y se lo pasará de maravilla, querido Leo. Su economía no corre peligro en este día.

Virgo

La ambición laboral está bien pero en su justa medida, si busca hacer más y no descansar, se meterá en problemas. El horóscopo de hoy dice que tendrá suerte en el amor. Dedíquese más tiempo, tiene que descansar.

Libra

No permita que nadie medie en una discusión con su ser amado; el horóscopo de hoy señala que todo será bello en su ser. Posibles gastos extras, pero su economía está a salvo.

Escorpio

Buen día para empezar con los proyectos profesionales, estimado Escorpio. Recuerde que la unión hace la fuerza: acérquese más a su familia. Posibles dolores de cabeza y náuseas en este día.

Sagitario

Debe ser más comprensivo y cariñoso con su pareja. Si le deben dinero, intente cobrarlo ahora o de lo contrario, le verán la cara. Mhoni Vidente señala que tendrá problemas estomacales, querido Sagitario.

Capricornio

Dentro de muy poco surgirán nuevas relaciones amorosas, querido Capricornio. De hecho, es posible que tenga una excelente cita este sábado 17 de febrero. Esfuércese en apretarse un poco y no gastar tanto este día.

Acuario

El horóscopo de hoy dice que la energía renovada le hará trabajar con más agrado; aproveche este fin de semana para descansar. Si fuma, deje el vicio, pues sus pulmones no son de hierro.

Piscis

No se pelee con gente de su trabajo, querido Piscis, le conviene hacer equipo. Puede que se encuentre triste por asuntos de dinero, pero piense bien en su futuro. No gaste más ahora, no le conviene.

Fuente: Tribuna