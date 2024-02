Jennifer Garner se reunirá con su ex Ben Affleck para un nuevo thriller criminal; mira cuál es

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La industria del entretenimiento está revolucionada con la noticia de que Jennifer Garner se encuentra en conversaciones para unirse al elenco del próximo thriller criminal de Netflix, Animals, dirigido por su exmarido Ben Affleck. Esta colaboración marca el reencuentro de la pareja en la pantalla grande después de varios años.

Animals cuenta la historia de un candidato a la alcaldía y su esposa cuyo hijo es secuestrado, lo que los obliga a enfrentarse a una serie de enemigos, tanto políticos como personales. Si las negociaciones se concretan, Garner interpretaría el papel de la esposa del candidato, mientras que Matt Damon, socio creativo de Affleck, interpretaría al propio candidato. El guion de la película es obra de Connor McIntyre y Billy Ray.

Crédito: Internet

La colaboración entre Garner y Affleck no es algo nuevo. La pareja estuvo casada desde 2005 hasta 2018 y protagonizó varias películas juntos, incluyendo el drama bélico Pearl Harbor en 2001 y la película de superhéroes Daredevil en 2003, donde Affleck interpretó al personaje principal y Garner asumió el papel de Elektra Natchios. Garner volverá a interpretar a Elektra en la próxima película de Disney, Deadpool & Wolverine, marcando su regreso al género de acción después de varios años.

Por su parte, Affleck se encuentra detrás de la cámara como director de Animals, mientras que también está previsto que produzca la película junto a Damon a través de su banner Artists Equity, en colaboración con Dani Bernfeld. La noticia del posible fichaje de Garner llega poco después de que Damon fuera seleccionado para el papel principal en la película tras su adquisición por parte de Netflix.

Crédito: Internet

Aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento para Animals, esta colaboración entre Garner y Affleck ha generado gran expectativa entre los seguidores del cine. Mientras tanto, Garner ha estado activa en otros proyectos, protagonizando la miniserie de Apple TV+, The Last Thing He Told Me y la película de comedia Family Switch junto a Ed Helms.

El regreso de esta pareja icónica de Hollywood a la pantalla grande promete emocionar a los fans y mantenerlos expectantes ante lo que será este nuevo thriller criminal.

Fuente: Tribuna