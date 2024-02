¿Muy enferma e incomunicada? Norma Lazareno filtra una impactante noticia de Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de melodramas, Norma Lazareno, recientemente en una alfombra roja respondió dudas de la prensa, en la cual de nueva cuenta le cuestionaron con respecto a su gran amiga, la primera actriz y productora, Silvia Pinal, a lo que ella filtró una impactante noticia, destacando que no ha podido hablar con ella, ¿caso sí se encuentra muy enferma e incomunicada?

Como se sabe, desde hace varios meses que la salud de la reconocida primera actriz de Televisa es un caso que ha dado mucho de que hablar, pues se dice que la realidad es que no está bien y que tras su salida de terapia intensiva le ha costado recuperarse, incluso muchos han destacando que la familia se estaría preparando para lo peor y estarían peleando desde este momento la herencia de su matriarca.

Y ahora, en medio de todos estos rumores, la prensa al toparse con Lazareno, que es una de las más cercanas amigas de Silvia, cuando fue cuestionada por su estado de salud, ella declaró que no ha podido hablar con ella pues no se la pasan: "No la verdad es que ya últimamente no me la comunican, yo nomás sé por aquí que ella está bien, que está tranquila y que está comiendo como siempre, super bien. Ella sabe (que le llama), porque en la noche le dan la lista de todas las gentes que hablamos para preguntar por ella, y ella sabe que estamos, y lo importante es estar cerca de ella y de enterarnos de ella".

Silvia Pinal. Internet

Ante este hecho, le cuestionaron que si que era lo que le decían de la actriz de Mi Marido Tiene Familia para no comunicarla y señaló que: "Está descansando o está con el doctor, en fin, son las cosas que nos dice. La semana pasada, y ya tengo como dos semanas que no habló con ella", y el porque no va la va a visitar esta respondió: "Porque ella no quiere quitarse la pijama. Yo también tengo mis ocupaciones, gracias a Dios, estoy haciendo dos obras de teatro, estoy haciendo una serie que es ¿Es Neta Eva?".

Finalmente, al cuestionarle de su pensamiento sobre que no le hayan dicho de la muerte de Tina Galindo ella lo celebró afirmando que: "Me parece muy bien, ya Silvia no está bien para estar escuchando cosas tristes, son cosas que hacen, es parte de su cuidado lo que están haciendo", tras lo que desmintió su caída: "No es verdad, nosotros hablamos cuando alguien lo dijo", concluyendo con que el día que ella fallezca tampoco es necesario que se lo digan: "Todo lo que le cause tristeza no quiero que ella sepa".

Fuente: Tribuna del Yaqui