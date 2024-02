"Soy su patrón": Sergio Mayer humillar a Poncho de Nigris tras sus ataques en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso actor de melodramas y también exfuncionario político, Sergio Mayer, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, debido a que recientemente no dudo al momento de humillar sin piedad al famoso actor y cantante regiomontano, Poncho de Nigris, afirmando que él es "su patrón" y no puede hablar de él, después de los constantes ataques que recibió por su parte en múltiples entrevistas a Televisa.

Como se sabe, en las últimas semanas entre Mayer, De Nigris y Wendy Guevara de nueva cuenta se vieron involucrados en una polémica, debido a que recientemente ambos señalaron que el exfuncionario público era un hombre que abusivo que solamente buscaba sacar el mejor provecho personal a sus intereses sin importarle nadie más, incluso el regiomontano advirtió en más de una ocasión que no deben de firmarle nada.

Y ahora, durante su aparición en apoyo a su hija, Antonia Mayer Camil, durante la presentación de la novela El Amor No Tiene Receta, este dejó en claro que le tenía muy sin cuidado lo que pudiera decir, exclamando que: "Llevo 40 años de carrera y en todos me han querido tumbar, pero aquí sigo firme; han pasado muchos como él (De Nigris), que van, llegan, regresan. Yo he sido de todo, he hecho cine, producciones, tv, radio; diputado, presidente de la Comisión de cultura... he producido".

Sergio Mayer. Internet

Ante este hecho, el actor de La Fea Más Bella destacó que al producir y estar detrás de varias ideas creativas es justo que gane más: "Todos se sienten mal porque yo genero más, soy productor, creativo, el que invierte y, ¿si gano más que los que contrato? Sí. Podrán envidar e imitar pero la esencia y la luz no la roban", destacando que jamás ha visto a Poncho como un amigo: "Tengo amigos que puedo contar con los dedos de una mano; para que yo permita que alguien sea mi amigo, tiene que ser alguien especial, yo soy muy exquisito para hacer a mis amigos, y no cualquier persona puede decir que es mi amigo".

Finalmente, cuando le expresaron sobre su aparente veto de la empresa de Emilio Azcárraga, este señaló que solamente eran puras mentiras, que solo basaron en inventos: "A algún imbécil se le ocurrió decir que me vetaron (pero) aquí estoy, se encuentran todos los ejecutivos y productores. Me divorciaron porque hablar de mí les genera rating, likes. Poncho no me puede mencionar porque ¡soy su patrón! Eso que quede claro, siempre lo he demostrado".

Fuente: Tribuna del Yaqui