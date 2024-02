Tras 27 años desaparecida, exactriz de TV Azteca vuelve a Televisa y se confiesa en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de telenovelas, quien tras unirse a TV Azteca pasó más de dos décadas retirada de Televisa, sorprendió a todos sus fans debido a que reapareció en la televisión a través de una entrevista exclusiva con el programa Hoy, donde impactó con sus declaraciones. Se trata de la querida Angélica Aragón, quien en 2011 realizó su último melodrama y se trató de A corazón abierto.

La intérprete mexicana comenzó su carrera en la empresa de San Ángel desde la década de los 80's haciendo apariciones especiales en las novelas El amor tiene cara de mujer y Sandra y Paulina. Para después tener papeles más importantes en Vanessa, Chispita, La Fiera, Principessa, En Carne Propia, Agujetas de color de rosa, Cañaveral de Pasiones, entre otras. Sin embargo, desde 1997 decidió cambiar de televisora.

Aragón emigró al Ajusco para protagonizar Mirada de Mujer, al lado de artistas como Ari Telch, Fernando Luján, Bárbara Mori y Plutarco Haza. Y luego se unió a los elencos de los melodramas La chacala, Marea brava, Mirada de mujer: El regreso y A corazón abierto. Y aunque lleva más de una década alejada de las novelas, doña Angélica ha estado en varias películas extranjeras y en serios.

Antes y después de Angélica Aragón

De hecho, la intérprete regresó a Televisa en 2022 gracias a que la invitaron a ser parte de la bioserie El último rey, que retrató la vida de don Vicente Fernández (qepd); en el proyecto, Angélica interpretó a una periodista que entrevistó al fallecido intérprete. Desde entonces, el público no ha dejado de preguntarse cuándo la primera actriz volverá a las novelas. En una reciente entrevista con el programa Hoy, ella misma respondió a esta y otras interrogantes.

Luego de aparecer narrando en la presentación del nuevo melodrama El amor no tiene receta, Aragón platicó con Ricardo Escobar y lo primero que hizo fue agradecer porque hace poco se retransmitió su telenovela Vivir un poco: "Acaban de repetirla, para mi sorpresa una telenovela tan bien hecha". Además, la famosa contó su emoción porque su hija María eligió dedicarse profesionalmente a la actuación.

Desde que era chiquitita imitaba todas las cosas que veía en la pantalla".

Sobre su ilusión de ser abuela, Angélica respondió: "Imagínate, todo mundo dice que es la experiencia más maravillosa, pero mientras tanto me estoy consolando con sobrinos, unos niños maravillosos". Además, la actriz confesó que se encuentra muy enamorada pero no de un hombre: "Sí estoy (enamorada) pero de una yegua, es incondicional, hermosísima, no me reclama nada". Finalmente, Aragón recordó que su matrimonio con un hombre hindú fue maravilloso y por ello ya no le ilusiona volver a casarse.

El hombre mexicano es muy machista, la mujer es muy controlada".

Fuente: Tribuna