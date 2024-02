Tras bajar 20 kilos, conductora vuelve irreconocible a Televisa y confiesa cirugías

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora, quien ha estado retirada de los melodramas desde hace 16 años, dio una sorpresa a todos sus seguidores y fans debido a que en una reciente entrevista confesó sus cirugías, luego de que años atrás se especulara que había recurrido a una operación para perder más de 20 kilos. Se trata de Adamari López, quien este 2024 regresará a Televisa con el programa ¿Quién Caerá?.

La mujer de origen puertorriqueño comenzó su carrera en la empresa de San Ángel participando en las telenovelas Sin ti, Camila, Locura de amor, Amigas y rivales, Mujer de madera, Bajo las riendas del amor y Alma de hierro. Sin embargo, en 2008 emigró a las filas de Telemundo, donde se mantuvo hasta 2023 que fue repentinamente despedida luego de despojarla de su exclusividad. Aquí condujo programas como el matutino Hoy Día.

Adamari López en 'Hoy Día'

Recientemente, Adamari se sinceró sobre la vulnerabilidad que siente como mujer al ser figura pública y aseguró que no tiene miedo de mostrarse de esa forma frente a las demás personas. Durante el más reciente episodio de su programa de YouTube Ada y Chiqui De Show, López y su compañera 'Chiquibaby' hablaron de la belleza y la aceptación natural, así como los retoques estéticos.

'Arreglitos, secretos y cirugías' fue el nombre del episodio donde las presentadoras revelaron los tratamientos a los que se han sometido y los que no se harían. Fue en ese momento cuando la exesposa del cantante Luis Fonsi se pronunció sin filtros sobre la mastectomía y cómo hoy se siente cuando observa las marcas que la cirugía le dejó, tras batallar contra el cáncer de mama en el año 2005.

Ada no dudó en mostrar a cuadro su cicatriz, asegurando que es una marca que no solo le recuerda la fragilidad, sino también la belleza y la fortaleza de haber prevalecido a la enfermedad. "Terminé operándome los dos. Hoy día, después de mi cirugía, todavía me queda marca en esta parte del seno, y en la parte de abajo. Llevo la cicatriz con muchísimo orgullo, creo que me la han visto en el libro. Y después también me hice como el pezón, que me quedó super bien", detalló.

En este sentido, la también actriz manifestó que después de este episodio en su vida, no desea volver a pisar un quirófano, motivo por el cual ha elegido sus batallas estéticas con mucho cuidado: "Después de eso, nadie quiere volver a hacerse una cirugía. Las cirugías que me he hecho han sido en relación con los senos y no me arrepiento porque hoy día estoy viva y saludable". Y de esta forma, negó que su pérdida de peso se haya dado por una manga gástrica o por una cirugía hiperbárica:

Tendría que ser algo muy vital como para que me meta en un quirófano y me opere", aseveró.

