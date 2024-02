Tras novelas por la religión, protagonista de Televisa llega a 'VLA' con fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien abandonó las filas de Televisa tras adoptar una fe muy profunda, dio una sorpresa debido a que este viernes 16 de febrero apareció en el programa de la competencia, Venga la Alegría, y compartió una impactante noticia. Se trata de la talentosa Karyme Lozano, quien se entrevistó con reporteros del matutino para hablar de su expareja y padre de su hija, el actor Aitor Iturrioz.

La intérprete mexicana dejó de ser exclusiva de Televisa después de que participó en exitosos melodramas como Pueblo chico, infierno grande, Tres Mujeres, Amar sin límites, El Manantial y Niña Amada Mía. Desde 2014 dejó la actuación y se mudó a Los Ángeles con su esposo Michael Domingo, con quien adoptó dos niños Mateo y Ana Lucía. Sin embargo, Karyme ya había procreado a su hija Ángela, con Aitor.

Como se recordará, los actores decidieron casarse en 1999; sin embargo, tres años después se separaron. Fruto de su relación nació Ángela, quien se casó en 2022 y procreó una hija a la que llamó Mía Isabel. Luego de permanecer retirada de la actuación, la mexicana declaró que se dio cuenta que su carrera no le daba felicidad y se acercó a Dios. Tras casi una década retirada, Lozano finalmente regresó a Televisa en 2022 como parte del melodrama Mi Secreto.

Durante mañana de este viernes 16 de febrero, la intérprete apareció en el programa Venga la Alegría de TV Azteca porque a través de una entrevista respondió a las declaraciones de su expareja Aitor Iturrioz, quien semanas atrás realizó un polémico comentario sobre la hija que ambos procrearon juntos: "Mejor que la señora ya se quede calladita, mejor, la neta, yo ya… fue una donación que hice a la vida", mencionó el actor hace días.

En su reciente encuentro con la prensa, Lozano se pronunció sobre el controversial mensaje de Iturrioz y dijo que la tiene sin cuidado: "No, pues ustedes lo conocen, me conocen a mí, no tengo nada qué decir, que hable de sus proyectos. Le doy gracias de que gracias a él tengo a Ángela, preciosa, y ahora tengo una nieta divina, entonces le estoy agradecida, le deseo lo mejor, le deseo bendiciones".

Karyme Lozano y su hija Ángela

Sobre si se sintió ofendida por lo que dijo de su hija, la actriz comentó. "Es que cada quien habla lo que tiene en el corazón, y yo lo que digo es ‘las acciones hablan más que millones de palabras’, no tengo nada qué decir de él más que desearle lo mejor". No obstante, Karyme señaló que tanto su hija como ella no le guardan rencor al histrión. "Sí, ya desde hace mucho y mi hija también (lo perdonó), tenemos un corazón bueno, entonces, claro que sí, le deseamos lo mejor".

No es que la dejó, es que simplemente nos separamos, ella tenía 8 meses, y simplemente a veces la gente se va alejando solita, pero yo estoy muy orgullosa y lo digo, yo fui mamá soltera", recalcó.

