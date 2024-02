Tras una dura enfermedad, Eric del Castillo llega de luto a Televisa y hace dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber confirmado una dura enfermedad que no tiene alguna cura, el reconocido y muy querido actor, Eric del Castillo, recientemente se ha presentado ante las cámaras de Televisa envuelto en un muy triste luto, por el terrible deceso de su amiga, la actriz y vedette, Sasha Montenegro, por lo que a través de su entrevista con el programa Hoy se sinceró al hacer una dura confesión.

Como se sabe, desde hace un par de años que se afirma que el reconocido actor padece de una especie de demencia senil, la cual hace que olvide a sus seres queridos, como sus propias hijas, tal como Verónica del Castillo, sin embargo, ha sido el propio actor el que ha negado esto, destacando que solo padece de un mal incurable en la vista, pero que toma vitaminas para realentizar el avanve y así lo maneja con su carrera: "A pesar del problema que tengo visual, no puedo leer, pero me aprendo las cosas oyéndolas, además me apoyo de la maravilla del apuntador electrónico, además entender tu personaje, ese es un don, saber interpretar"

Afortunadamente, pese a su enfermedad siempre ha mostrado como un hombre muy fuerte, decidido y optimista que va a seguir avanzando en su carrera hasta que ya no pueda más, como ha sucedido con varios de sus compañeros, tales como Ignacio López Tarso, siendo admirado por varios de sus colegas y miles de sus fans que le aplaudan que no deje que le digan que la edad es un impedimento y que pese a todo siga con esas ganas y energías.

Pero ahora, en la reciente entrevista que tuvo para el programa matutino de la empresa San Ángel, que es producido por Andrea Rodríguez, este exhibió una gran tristeza por la lamentable muerte de Montenegro, la cual perdió la vida el pasado 14 de febrero por un derrame cerebral, originado por el cáncer en sus pulmones, destacando que era una lástima y sí le dolió pues era "una muy buena compañera, muy buena actriz, guapísima y con un cuerpazo", que tenía "todo mi respeto".

Finalmente, con el tema de este deceso, el actor de Soy Tu Dueña mencionó que debía de confesar que cada que se entera que una celebridad de sus tiempos, con los que ha trabajado por años le daba mucho pesar y se sentía muy solo, destacando que: "Siento de vedad, siento mucho de verdad que se están yendo mis compañeros de aquel tiempo, me estoy quedando solo, caramba".

