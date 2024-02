'Exatlón México': Tragedia Azul "confirmada"; Macky González y otra leyenda son expulsados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que se vienen intensas semanas en el Exatlón México y golpes muy duros para los Azules, debido a que se dice que su tragedia está "confirmada", dado a que recientemente se comenzó a afirmar que la reconocida expresentadora y deportista de alto rendimiento, Macky González, va a ser la siguiente expulsada, y poco después otra leyenda de su equipo la seguirá.

Como se sabe, este domingo 18 de febrero se va a vivir el tan ansiado Duelo de Eliminación de la semana 15, debido a que después de que Macky logró eliminar a Ana Lago del reality deportivo, se señaló que ella sería la siguiente en despedirse de los celestes, pero que esto sería por decisión propia y no por ser verdaderamente derrotada por su compañera, Liliana Hernández, dejándose ganar, para salir.

Según la cuenta de spoiler del canal de YouTube de Proyecto TV, la exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy lamentablemente se encuentra pasando por un momento anímico muy bajo, debido a que después del tema de su lesión no ha mejorado y eso sería uno de los principales motivos por los que se habría "dejado ganar", aunque muchos afirman que esto podría ser más una estrategia de producción para volver a "darle el triunfo" a Mati Álvarez.

Pero, lamentablemente el canal de YouTube antes mencionado dejó en claro que ahí no terminaría su "tragedia", puesto a que durante la semana 16 tendrían otra terrible mala racha y otra vez perderían los dos duelos por la Supervivencia, por lo que se irían a Duelo de Eliminación dos celestes, Javier Márquez y David 'La Bestia' Juárez, resultando en que sería este último la leyenda que sería expulsado del reality deportivo, quedándose a un paso de llegar a la gran final.

Cabe mencionar que aunque Proyecto TV afirme que esto ya es un hecho, la realidad es que al provenir de una fuente que no es 100 por ciento fidedigna, al no provenir de TV Azteca, esto se mantiene como una simple especulación, así que no sería hasta la noche de este domingo 18 de febrero que se confirme lo de que González y para David hasta el próximo domingo 25 de febrero, por lo que hasta el momento los Contendientes y los Famosos siguen en riesgo de perder a uno.

Fuente: Tribuna del Yaqui