FOTO: Hija de Gabriel Soto sufre tremenda ‘traición’ con Geraldine Bazán; así reaccionó

Ciudad de México.- Hace algunos días, Gerladine Bazán reveló que su hija mayor se encontraba de fiesta por su cumpleaños número 15 y, si bien, la joven no tuvo una fiesta tradicional de quinceañera, sí que se la pasó increíble, puesto se fue de viaje con sus mejores amigas a Nuevo Vallarta, en Nayarit, así como también tuvo una comida íntima en compañía de su hermana menor, su madre, (su posible novio) y una amiga.

Tal y como Geraldine suele hacer cuando se trata de sus hijas, la estrella de Victoria y Corona de lágrimas, documentó la comida y, por la vista, se puede intuir que se celebró un lujoso restaurante que tiene vista a Santa Fe, uno de los sitios más exclusivos de la Ciudad de México. En las primeras imágenes, se aprecia que Elissa Marie está sonriente, mientras come con sus seres queridos, pero las cosas cambian en el siguiente video.

Como suele ocurrir en todas las celebraciones de cumpleaños, los invitados comenzaron a incitar a Elissa a darle una mordida a su pastel, el cual parece estar compuesto por rebanadas grandes y velas con fuegos artificiales. En determinado momento, todos empujan la cabeza de la joven, para hundirla en la rebanada de tarta y aunque Elissa mete sus manos con la finalidad de impedirlo, termina cediendo.

Si bien, es posible que Elissa creyera que sus amigos y familiares contendrían su fuerza, la realidad es que esto no fue así, puesto terminaron por hundir por completo su rostro en la rebanada, a tal grado que ésta terminó aplastada debajo de su cara. No conformes con ello, sus invitados hicieron más fuerza para que ella no pudiera levantarse inmediatamente. Al final, la adolescente levantó su rostro y atinó a reír por lo ocurrido.

Pese a todo, parece ser que tanto Geraldine como la propia Elissa Marie disfrutaron de su reunión, hecho que la propia Bazán resaltó a través de un breve mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde escribió: “Hoy termina la celebración de Elissa, cerrando con pastelazo de oro (…) Te amamos”, declaró la actriz. Por otro lado, sus miles de fans se mostraron encantados y no hicieron más que halagar a la festejada.

