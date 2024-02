"Levantaré TV Azteca": Tras veto de Televisa, Laura Bozzo en 'MasterChef' lanza advertencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que la reconocida y muy polémica presentadora de origen peruano, Laura Bozzo, fuera vetada de Televisa tras más de una década formando parte primordial de su talento al ser su programa uno de los más vistos, esta acaba de lanzar una advertencia a su competencia, señalando que iba a levantar a TV Azteca en cuestión de rating, ahora que se encuentra siendo participante de MasterChef Celebrity.

Como se sabe, después de que Laura estuviera prófuga de la justicia por su deuda millonaria con Hacienda, con al cual llegó a un acuerdo, se dijo que los altos mantos de la empresa San Ángel le cerraron las puertas, lo que se ha demostrado ahora que ha salido, pues aún cuando llegó a un acuerdo y es 100 por ciento libre, dicha televisora no la ha buscado y en su lugar a estado en Imagen TV y Telemundo.

Y ahora, tras casi dos años libre y lejos de Televisa, Bozzo confirmó que junto a Ferka, Rey Grupero y más celebridades, ahora sería una de las participantes del reality de cocina, por lo que en su reciente presentación ante la prensa, no dudaron en cuestionarle sobre su enemistad con la famosa presentadora y actual líder en rating de los talk show, Rocío Sánchez Azuara, pues en el pasado se enfrentaban tratando de superar a la otra, incluso ella misma dijo que no eran amigas: "Ni es mi enemiga ni es mi amiga. Sé quién es ella, estuvo en Telemundo en la época cuando yo estuve y la sacaron a los dos meses por bajo rating".

Por su parte, la exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy dejó en claro que ella no tiene nada en contra de Rocío y la respeta aún más ahora que ambas forman parte del Ajusco: "Yo soy una profesional, aquí no es que ay amiga me cae bien me cae mal, soy una profesional. Hoy estoy saliendo en una cadena donde ella también está, entonces si hay algo que he aprendido en la televisión, desde Perú, es respetar a todos los talentos que están en mi cadena".

Tras esto, Bozzo, que en La Casa de los Famosos siempre dio de que hablar por sus polémicas peleas, declaró que ella no piensa pelearse, porque lo que ella va a hacer es elevar el rating de Azteca, y aunque nunca hizo mención sobre superar a la empresa de Emilio Azcárraga, señaló que solo le importa colocar en los primeros puestos de lo más visto a esta empresa: "Si yo veo a Rocío Sánchez Azuara y me la cruzo, le digo 'felicitaciones, que Dios te bendiga', y si ella acepta un abrazo mío, se lo daré. Porque acá estamos para levantar a Azteca, no para peleítas estúpidas del pasado".

Finalmente, recalcó que todo lo que pasó entre ellas ya era historia vieja y actualmente su concentración estaba en la empresa de Ricardo Salinas Pliego: "Para mí eso ya pasó, es asunto cerrado, y yo no estoy acá para pelear, estoy aquí para sumar no para restar. Le va muy bien, me gusta que le vaya muy bien (a Rocío), es un formato que en el pasado yo hice, que volveré a hacer pero diferente, qué bueno por ella. Y Azteca es la prioridad aquí, no se trata de peleítas baratas".

