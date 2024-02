Terrible: Destacado actor español sufre fuerte accidente en moto; así se encuentra

Madrid, España. - El reconocido actor español Eduardo Noriega está en proceso de recuperación luego de sufrir un accidente de moto en la transitada autopista M-30 de Madrid. A través de sus redes sociales, Noriega compartió la noticia con sus seguidores, detallando el incidente y tranquilizando a sus admiradores sobre su estado de salud.

Según el relato del actor, un automóvil lo embistió por detrás mientras conducía su motocicleta, lo que resultó en su expulsión hacia adelante. Afortunadamente, los daños sufridos fueron policontusiones y algunos puntos, dejándolo con un susto tremendo pero sin lesiones graves.

Un coche me embistió por detrás y salí despedido de la moto hacia delante", compartió Noriega en su publicación, acompañada de una imagen suya desde el hospital. Agregó: "Así que aunque me sienta apaleado y me mueva como un viejuco artrósico, no es nada que un buen reposo y unos mimos no puedan sanar".