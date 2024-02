VIDEO: En plena entrevista, influencer confiesa que drogó y abusó de su novio; así reaccionó

Comparta este artículo

Bogotá, Colombia.- El pasado viernes, 16 de febrero, la farándula de Internet explotó en contra de la influencer Daily Montañez, también conocida como ‘La Tremenda’, quien acudió junto con su pareja, Yordan, al canal de YouTube de Miriam Obregon, para brindar una entrevista en la que hablaron sobre diversos temas; sin embargo, las cosas se salieron de control, cuando la colombiana hizo una revelación que dejó helados a todos los que vieron el video.

Resulta ser que, durante la charla, la fémina, relató que, en alguna ocasión, recurrió a las drogas para sedar a su ahora esposo, esto con la finalidad de someterlo a realizar una práctica íntima que él, en diversas ocasiones, le había comentado que no estaba dispuesto a hacer. Dado a que le molestaban las negativas de su pareja, ella recurrió a uno de sus amigos quien le proporcionó cierta sustancia con la cual dejaría inconsciente a su pareja.

Según lo dicho por la famosa de Internet, colocó una sustancia en la bebida de Yordan, para dejarlo “dormidito” y que no se percatara de lo que le iba a hacer. La influencer asegura que, para cuando llegaron a su casa, su ahora esposo no se movía, esto pese a que ella constantemente le hablaba e incluso lo golpeaba; una vez que notó que podría hacer lo que quisiera, procedió a cometer el abuso sexual.

“Cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba; yo lo movía, le pegaba, nada. Yo hice lo que tenía que hacer, me encantó. Él ni se movió. Le levante las piernas y le empecé a depilar. Él no se dejaba, y cuando no quiere por las buenas, toca por las malas”, sentenció la estrella de Internet.

Y es que, según parece, ella quería introducir algo por detrás del hombre; sin embargo, éste no quería, a lo que optó por doparlo y hacerlo aún en contra de la voluntad de él. Por su parte, Luis Yordan Galvan, quien también se encontraban en la entrevista, declaró que, cuando ocurrió todo, se sintió abusado; sin embargo, destacó que ya la había perdonad: “Ese día me sentí volado total. Ese día, yo no sé, me sentía raro”, declaró el hombre.

Como era de esperarse, esta entrevista tuvo una mala recepción por parte de la audiencia, quienes luego de que ‘La tremenda’ hiciera su confesión, comenzaron a cancelarla, al grado de dejar comentarios negativos en su contra, sobretodo en sus redes sociales, donde la gente ha llenado sus publicaciones con mensajes de odio, entre los que la acusan de haber abusado de su pareja, tal y como menciona este comentario: “¿Por qué nadie habla de las confesiones que hizo y como drogó y violó a su esposo?”, entre otros.

Cancelan a 'La Tremenda' por 'abusar' de su esposo

Créditos: Instagram @tremenda.show

Fuentes: Tribuna