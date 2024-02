Acusan a la ‘Chiquis’ de matar a Jenni Rivera; la cantante responde furiosa: “Ridículo”

Miami, Estados Unidos.- Jenni Rivera falleció hace casi 12 años, en un accidente aéreo, justo cuando volvía a la Ciudad de México para participar en el reality show de talentos: La Voz. Desde entonces, su familia se ha enfrascado en diversos pleitos legales debido al manejo de las empresas y de los derechos de la cantante de No llega el olvido, Cuando muere una dama, Querida socia, De contrabando y Amiga si lo ves.

Como era de esperarse, la familia Rivera suele mantenerse en una controversia constante; sin embargo, en días recientes trascendió una que dejó helados a quienes se enteraron. Todo ocurrió cuando el periodista de Imagen TV, Gustavo Adolfo Infante reveló que Juan Rivera, hermano de Jenni, le mostró un e-mail en el que la Diva de la Banda afirmaría temer por su vida y señaló directamente a la ‘Chiquis’ Rivera como alguien de peligro.

Supuestamente, el tío de la ‘Chiquis’ pretendía utilizar dicho correo en la corte para acusar a la cantante del regional mexicano por la muerte de Jenni Rivera. Dado a lo fuerte de esta situación, la joven no tardó en dar declaraciones a través de sus redes sociales, donde se mostró cansada y hasta molesta por la severidad de las acusaciones de su familiar. Janney (nombre real de la intérprete) aseguró que le parecían acusaciones ridículas e incluso detalló que se le bajó la presión al enterarse de la situación.

La artista declaró que, aunque esto le parecía duro, la realidad es que no estaba sorprendida, argumentando que, en su vida, había personas “culey”, aunque también aclaró que, al tratarse de un asunto tan delicado, no se debería jugar con el tema. Finalmente, la estrella hizo especial énfasis en que Dios haría justicia por lo que estaba ocurriendo y aseguró que, al final de cuentas, todo cae por su propio peso.

“Desafortunadamente ya nada me sorprende, como que se me bajó la presión, porque dije ‘cómo se les ocurre querer decir algo así’ con esas cosas no se juega (…) nada más les quería dejar saber que en mi vida también hay mucha gente cul…”