De manera cómica, Drake Bell aclara que no consumía estupefacientes en concierto de Jalisco

Autlán, Jalisco.- En más de una ocasión, algunos fanáticos con ojos de águila logran captar el momento en el que algún artista consume sustancias ilícitas mientras dan algún show. Un ejemplo de ello ocurrió hace varias semanas con el propio Peso Pluma, aunque las cosas generalmente no trascienden de X (red social antes conocida como Twitter). Sin embargo, todo parece indicar que a Drake Bell si le importa lo que sus fans piensen de él, por lo que en días recientes salió a aclarar una polémica.

Como algunos recordarán, hace unos días, el protagonista de Drake y Josh compartió escenario junto a Grupo Firme, en el Carnaval de Autlán, en Jalisco, donde se le vio cantar con Eduin Caz y hasta bebió tequila; sin embargo, algo llamó poderosamente la atención de sus fieles seguidores y se trató de un extraño movimiento que el intérprete hizo a un costado del escenario, lo que inició el rumor de que se estaría drogando.

Como era de esperarse, el video no tardó en viralizarse y aunque en un inicio Drake se mantuvo al margen de la polémica, no tardó en salir a aclarar lo que en realidad habría ocurrido. Resulta ser que hace unas horas, el cantante de I Found A Way compartió un video en su cuenta de TikTok, donde reveló que no tiene los dientes inferiores, por lo que tiene unas prótesis que suele aplicar con un pegamento especial.

El video comienza con Drake haciendo sus actividades, mientras que se alcanza a ver un letrero en la parte posterior, en el que cuenta las desventajas de no tener dientes, como el hecho de no poder beber absolutamente nada. Finalmente, Bell se aplica el pegamento y coloca sus dientes, dando a entender que éste habría sido el movimiento extraño que fue malinterpretado por todas las personas que vieron el video del concierto.

¿Cómo fue que Drake Bell se quedó sin dientes?

El cantante de éxitos como I know y Down we fall perdió los dientes en el año 2005, cuando tuvo un accidente mientras conducía su automóvil, el cual estrelló contra un camión. Dado a que el carro de Drake no tenía bolsa de aire, éste recibió el impactó en la parte de la mandíbula, por lo que terminó por fracturarse esta zona en tres partes. A partir de entonces, Bell tuvo una larga recuperación, aunque tuvo que recurrir a las prótesis porque perdió los dientes.

