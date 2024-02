Debate en el mundo del rock: Roger Waters arremete contra Bono tras comentarios por Gaza

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Roger Waters, conocido por su posición política y activismo, ha vuelto a generar titulares al lanzar críticas contundentes contra Bono, el líder de la banda U2. Estas declaraciones surgieron después de que U2 concluyera su residencia en el nuevo recinto esférico gigante de Las Vegas, denominado The Sphere, donde rindieron homenaje a las víctimas de los recientes ataques de Hamas a Israel ocurridos el pasado 7 de octubre.

El escenario para estas críticas fue la entrevista que Waters concedió al canal de televisión qatarí Al Jazeera. En este espacio, Waters no escatimó palabras para expresar su desaprobación hacia Bono y sus recientes acciones en el concierto de U2 en Las Vegas. Cabe destacar que Roger Waters ha sido un crítico persistente de la situación política en Israel durante años, lo que le ha llevado a involucrarse activamente en movimientos y protestas relacionadas con los derechos humanos en Palestina.

Crédito: Twitter

La controversia surge a raíz de las palabras de Bono antes de interpretar la canción Pride (In The Name Of Love), una pieza que aboga por la no violencia y está inspirada en la vida del Dr. Martin Luther King Jr. Durante el concierto en Las Vegas, Bono comentó sobre la situación en Israel y Gaza, considerando que cantar una canción sobre la no violencia en ese contexto podía parecer ridículo. Sin embargo, enfatizó que sus oraciones siempre han sido por la paz y la no violencia, aunque reconocía la ira que sentían.

Las críticas de Waters hacia Bono fueron directas y sin filtros. En la entrevista con Al Jazeera, Waters calificó a Bono como un "enorme idiota" y expresó su deseo de que alguien lo confrontara hasta que dejara de serlo. Además, calificó la interpretación de Bono en The Sphere como "repugnante" y "degradante", especialmente por el cambio de letra realizado en la canción, donde se aludía a las Estrellas de David y se hacía referencia a las víctimas de los ataques en Israel.

La modificación en la letra de Pride (In The Name Of Love) realizada por Bono, cambiando la fecha y añadiendo referencias a las Estrellas de David, causó gran controversia y recibió críticas de diversas partes. Waters no dudó en sumarse a estas críticas, señalando que la postura de Bono defendiendo a la entidad sionista era inaceptable y reprensible.

Estas declaraciones de Waters no solo reflejan su opinión personal sobre el conflicto en Oriente Medio, sino que también destacan su firme compromiso con sus convicciones políticas y su disposición a expresarlas públicamente. Mientras tanto, Bono y U2 no han respondido públicamente a las críticas de Waters, pero es probable que este intercambio de opiniones genere un debate más amplio sobre la responsabilidad social de los artistas y el papel que juegan en los conflictos políticos internacionales.

Fuente: Tribuna