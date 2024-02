'Exatlón México': ¿Rojos o Azules? Ellos 'ganan' la Villa 360 HOY, 19 de febrero del 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta los Rojos y los Azules van a enfrentarse en una de las competencias más esperadas por los millones de espectadores en el Exatlón México, por lo que a pocas horas de que se comience este nuevo episodio del reality deportivo, se ha dado un spoiler de cual de los dos equipos serán los ganadores de la Villa 360, que tiene todas las comodidades, la noche de este lunes 19 de febrero del 2024.

Y ahora, según la cuenta de spoilers del canal de YouTube de Proyecto TV, quiénes resultarán ser los ganadores de estás comodidades, será el equipo de los Famosos, afirmando que los Contendientes no van a poder mantener el ritmo y el marcador de esta ocasión será bastante cerrado, pero que al final el ánimo tan decaído que traen tras perder a Macky González, al final los hará perder ante sus rivales.

Cabe mencionar que hasta el momento esta información permanece en calidad de especulaciones, debido a que esto no proviene de una fuente 100 por ciento confiable al no ser directa de la televisora, la cual se niega a confirmar o negar nada de lo que se expone en las redes sociales, por lo que no será hasta este lunes 19 de febrero que se sepa si es verdad que el equipo de Heliud Pulido regresa a las comodidades de la casa.

En caso de que este spoiler sea verdadero, significaría una confirmación de que el equipo de Javier Márquez se va a enfrentar severos problemas a lo largo de la semana, y podrían perder a otro de sus integrantes, que se dice podría ser el denominado 'Big Papi' o del gimnasta, David 'La Bestia' Juárez, siendo aún más duro el llegar a la gran final para estos, dado a que sería su segundo participante consecutivo.

