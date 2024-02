¿Fin del amor con Christian Estrada? Aleska se entera de su turbio pasado con Frida Sofía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de vivir su momento mágico de cuento de hadas, la reconocida influencer y modelo, Aleska Génesis, recientemente quedó sorprendida con que el que pensaba era su próximo príncipe, el exdeportista y modelo, Christian Estrada, en realidad sería todo lo contrario, debido que se acaba de enterar de su turbio pasado con el escándalo de infidelidad hacía la joven Frida Sofía con su madre, la cantante del rock, Alejandra Guzmán.

Como se sabe, dentro de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos el polémico modelo y exdeportista quedó flechado de Aleska, y durante la única semana que estuvo dentro del programa dejó en claro que iba con todo para conquistarla, incluso le expresó al momento de su salida que la iba a estar esperando afuera, para tratar de tener una relación sentimental, hechos que generó burlas e incredulidad.

Poco después, este demostró que hablaba completamente en serio, al haber sorprendido a la expareja de Nicky Jam el 14 de febrero, apareciendo al interior de la casa vestido de un príncipe azul arriba de un carruaje jalado por caballos, regalándole unas flores y una noche bastante apasionada disfrutando de las comodidades de la suite de la casa, alejados de todos, que de nueva cuenta generó un sin fin de burlas y han guardado advertencias para cuando salga.

Aleska con Christian. Internet

Pero, todo parece indicar que no tendrá que esperar tanto para ver la verdad de todos los escándalos del que podría ser su pareja, pues mientras que habla con 'La Bebeshita' y con Alana Lliteras, entre otros de los integrantes de su cuarto, hablando al respecto de Estrada, salió a la luz el escándalo de que Frida lo acusó de haberle sido infiel con su propia madre, y aunque dejaron caer esa 'bomba', a los segundos señalaron que no entrarían en detalles pues eran simples rumores que a ellas no les constaba que fuera cierto.

Ante este hecho, la joven quedó boquiabierta y después se cubrió el rostro tratando de ocultar su impresión, afirmando que: "Yo sabía el chisme, más no sabía el protagonista... No sabía que era Christian", volviendo a abrir la boca sorprendida de lo sucedido con la hija y nieta de Enrique Guzmán, por lo que se cree que al salir de la casa se pondría investigar más a fondo todo lo referente a Estrada y su amor llegaría al final de todo, pues incluso ella se dice amiga de Alicia Machado y piensa darle una explicación que no sabía de su romance.

Fuente: Tribuna del Yaqui