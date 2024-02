Jennifer Lopez revela detalles íntimos sobre su relación con Ben Affleck

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - En una entrevista emocional en el programa de entrevistas de Kelly Clarkson el lunes por la mañana, Jennifer Lopez compartió detalles íntimos sobre su vida personal y su nueva película, documental y álbum titulados This Is Me... Ahora.

La cantante y actriz de 54 años, originaria del Bronx, habló abiertamente sobre su relación con su ex prometido de hace 20 años, Ben Affleck, a quien recientemente ha vuelto a conectar. En un giro de los acontecimientos que ella misma describe como un "giro en la trama" digno de una película, Lopez reveló que antes de reconciliarse con Affleck, estaba preocupada por terminar sola.

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Esto no es un cuento de hadas... esto es una historia real", compartió la ex Fly Girl.

Durante la entrevista, Jennifer también destacó su crecimiento personal y artístico a lo largo de los años, explicando cómo ha aprendido a estar sola y a ser su mejor amiga. Expresó que, aunque fue difícil, valió la pena el trabajo para cambiar los patrones en su vida.

La conversación entre Lopez y Clarkson también abordó sus perspectivas opuestas sobre las relaciones, con Clarkson admitiendo que teme perderse a sí misma en una relación, mientras que Lopez confesó que teme estar sola.

En un momento de la entrevista, Lopez compartió recuerdos de su infancia, revelando que estaba acostumbrada a compartir la cama con sus hermanas, lo que le brindaba una sensación de comodidad y seguridad.

Además de discutir su vida personal, Jennifer y Kelly también jugaron un emocionante juego competitivo llamado Throw Me A Line! como parte de la celebración por el lanzamiento de su nuevo álbum This Is Me... Now.

La entrevista en el programa de Kelly Clarkson llega después de que Jennifer Lopez agradeciera a sus seguidores por su apoyo en un video publicado en Instagram, anunciando el lanzamiento de su gira This is Me... Now y sugiriendo que podría ser su "último hurra".

La gira de 34 fechas en estadios norteamericanos está programada para este verano y promete ser un espectáculo emocionante y electrizante para los fans de Jennifer Lopez.

En resumen, la entrevista de Jennifer Lopez en el programa de Kelly Clarkson ofreció una mirada íntima a la vida personal y profesional de la superestrella, revelando detalles emotivos sobre su relación con Ben Affleck y su evolución como artista a lo largo de los años.

Fuente: Tribuna