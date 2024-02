Lupillo Rivera confiesa el duro motivo de su ruptura con Giselle Soto: “La vieron con otro”

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Conforme avanzan las semanas en La Casa de los Famosos 5, las cosas van poniéndose cada vez más intensas. Recientemente, el cantante de éxitos como De qué me presumes, abrió su corazón como nunca y reveló qué fue lo llevó a terminar de manera tan abrupta con su exnovia, Giselle Soto. Dicha confesión dejó helada a Sofía, con quien estaba manteniendo una profunda charla sobre sus desventuras amorosas.

Como algunos recordarán, hace algún tiempo Lupillo Rivera estaba disfrutando de una relación estable con Soto, esto sin importar que la prensa aún traía el tema de Belinda a colación, pero todo terminó de un momento para otro. En días anteriores, el propio hermano de la denominada ‘Mariposa de Barrio’ contó la verdad de lo que ocurrió con su expareja y es que, ésta lo habría engañado en un viaje que tuvo a Las Vengas, en Estados Unidos.

Lupillo aclaró que todo comenzó porque ambos tenían problemas y no le prestó la atención necesaria; fue entonces que Soto salió de viaje, en el que lo habría engañado. Si bien, el cantante de De qué me presumes tuvo cuidado de no revelar el nombre del tercero en discordia, la periodista de Instagram, Jacqueline Martínez informó que, la persona con la que Giselle engañó al artista sería con el boxeador Fernando Vargas.

Rivera aclaró que evitó caer en controversia tras enterarse de la noticia, por lo que solo se limitó a guardar las cosas de Giselle, a quien le encaró que no debían estar juntos si ya no estaban enamorados, cosa que ella aceptó y se marchó. Días después, el famoso tuvo un encuentro con la amiga de Soto, quien sin más, le confirmó que su anterior pareja lo habría engañado: “Si soltó la sopa, esa morra. Me dijo: ‘Yo sé que siempre fuiste muy bueno con ella, pero hay personas muy mal agradecidas.”

Lupillo Rivera asegura que Giselle Soto le fue infiel

Créditos: Internet

Lupillo reveló que tras dicha charla, volvió a reunirse con Giselle para informarle que era consciente de la infidelidad, pero ésta lo negó, hasta que las cosas salieron a la luz en la prensa, por lo que Soto habría pedido la ayuda de Lupillo, pero él no intervino, puesto consideró que no podía hacer nada al respecto. Finalmente, el cantante aclaró que, su único intento por auxiliar a su exnovia fue brindar entrevistas relacionadas a otros temas para desviar la atención, pero al final de cuentas no logró hacerlo.

“A mi no me gusta herir a las parejas, a mí me gusta que si se van a ir, que se vayan bien. A la larga a mi me funciona y sí se fue y pues toda mad..., pues la prensa es muy cruel. Y ya pasó todo lo que pasó y ya qué chin..., ya no la pude ayudar. Traté de hacer diferentes entrevistas para darle la vuelta al ped… pero la gente no es tonta, la gente es bien inteligente", sentenció el famoso.

Fuentes: Tribuna