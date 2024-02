¿Luto en Televisa? Pepillo Origel filtra inesperada noticia de Silvia Pinal y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador Juan José Origel, quien es mejor conocido como Pepillo, de nueva cuenta se apoderó de la atención de toda la prensa debido a que en la más reciente del programa Con Permiso, compartió una fuerte noticia sobre su amiga Silvia Pinal. Como se recordará, en las últimas semanas han surgido diversos rumores entorno a la salud de la primera actriz originaria de Guaymas, Sonora.

Durante la reciente emisión del programa de Unicable, Pepillo y su compañera Martha Figueroa estaban hablando acerca del reciente cumpleaños de Alejandra Guzmán, quien estuvo muy bien acompañada por doña Silvia para festejar sus 56 años de vida. Tras ver las imágenes donde se puede ver a la también productora de tele y teatro de lo más feliz, el periodista informó una inesperada noticia sobre su gran e íntima amiga.

Lejos de compartir información triste, Origel sorprendió a todo el público de Televisa al revelar que días atrás tuvo la oportunidad de hablar con 'La Pinal' y así pudo confirmar que se encuentra perfecta: "Ya ves que habían dicho que estaba muy mal, pues yo hablé con Effy, en eso que supe de que estaba muy mala, le hablé a su asistente y le dije '¿cómo está mi querida Silvia?' (respondió) 'muy bien, ahorita se la paso'", inició su relato.

Sobre qué palabras intercambio con la madre de Sylvia Pasquel, Pepillo explicó: "Me la pasó, le estaban haciendo como un masaje, le dije 'Silvia ¿cómo estás?' y me dice 'Bien ¿y tú? ¿dónde has andado baquetón', le dije 'sí he andado por aquí por allá pero vamos a comer'", precisó. Origel confirmó que será en estos días cuando se reencuentre con la matriarca de la dinastía Pinal y prometió dar más detalles en la siguiente emisión:

Ya les contaré cómo está mi hermosa, reina, divina".

Mira a partir del minuto 4:

Los rumores en las últimas semanas indicaban que doña Silvia Pinal se encontraba muy delicada de salud debido a sus recientes problemas respiratorios, que la obligaron a estar varios días hospitalizada a finales de 2023. Derivado de tantos días en cama, a la 'Diva mexicana' le salió una escara pero su familia se encargó de contratarle los mejores servicios para su recuperación. Lastimosamente, Silvia se podría llevar un duro golpe en los próximos días cuando se entere que su nieto Apolo está hospitalizado.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable