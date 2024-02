¿Nicola Porcella? Coco Máxima expone que actor de Televisa la desprecia por ser transgénero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Coco Máxima, acaba de dejar en completo shock a sus miles de fans, pues en una reciente entrevista acaba de exponer a actor de Televisa, asegurando que este decidió despreciarla y terminar su relación sentimental por ser transgénero, declarando que la acusó de ser muy poco mujer, ¿acaso hablaba de su guapo coestrella, Nicola Porcella?

A pocos días de que se estrené la nueva novela producida por Juan Osorio, con título El Amor No Tiene Receta, este hizo un evento en el que presentó al elenco oficial por completo y otros pocos detalles de este importante proyecto, pues será el primer melodrama que cuente con la participación estelar de una mujer transgénero, la cual será interpretada por Coco, así que invitó a la prensa y varias celebridades de la televisora San Ángel.

Como la protagonista, Máxima estuvo presente en el evento y atendió con total amabilidad a la prensa, brindando una entrevista en la que habló sobre detalles del romance entre ella y el personaje de Porcella en la historia, aseverando que no le ha costado mucho meterse en su papel pues ve mucho de ella en el personaje que va a interpretar, y espera que la comunidad transgénero puedan identificarse también.

Hablando sobre el romance que vive dentro de la historia del padre de Emilio Osorio, los reporteros le cuestionaron si es que en su vida ya había un hombre, a lo que ella declaró que no pues alguien la rechazó precisamente por ser transgénero y la acusó de no ser femenina: "No, justo me acaban de cortar la semana pasada. Me dijeron que no era lo suficientemente mujer y que me veía masculina y entonces le dije 'Hasta luego perro', y ni modo".

Ante este hecho, dejó en claro que no le dolió ni se siente triste, sino que le molestó por la impotencia de ver que tratan de menospreciar a las mujeres: "Fíjate que más que doler, me da coraje, me da coraje que los hombres sean tan inseguros y quieran sobajarnos a nosotras las mujeres, o sea, es el machismo de esa persona, que por ahí anda. Creo que esta persona más bien es su inseguridad que no soporta que él está allá y yo estoy acá".

Finalmente, señaló que ese hombre era un actor que sale en la novela, pero no se trata del exparticipante de La Casa de los Famosos México, del cual habló maravillas, pero se negó a dar nombre y apellido, afirmando que no valía la pena: "Lo bueno que nada más fue una semana, por eso me dio coraje y no me deprimió. No, no, no, ¿para qué le voy a arruinar la carrera si apenas está llegando a México".

Fuente: Tribuna del Yaqui