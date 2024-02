Selena Gomez se deja ver sin ropa en París y causa furor en redes

Comparta este artículo

Estados Unidos. - En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, Selena Gomez sorprendió a sus 429 millones de seguidores con una serie de fotos que capturan su escapada de "40 horas" en París. La estrella de Only Murders In The Building, de 31 años, no solo compartió su momento de relajación en una bañera cubierta de burbujas, sino que también aprovechó la oportunidad para promocionar su próximo sencillo titulado Love On, programado para lanzarse el 22 de febrero.

En las imágenes, Gomez se muestra disfrutando de un sabroso croissant y una bebida caliente en un café parisino, luciendo un top negro de manga larga y un audaz tinte rojo en los labios. Con el cabello peinado hacia un lado en ondas voluminosas, la actriz también optó por elegantes gafas de sol negras mientras exploraba la ciudad del amor.

Además de su sesión de relax en la bañera, Selena fue capturada posando cerca de la Torre Eiffel y luciendo una minifalda negra con una blusa y chaqueta desabrochadas. Completando su atuendo con medias y zapatos negros, la ex estrella de Disney Channel mostró su sentido del estilo mientras disfrutaba de los encantos de París.

La sesión de fotos culminó con una imagen de Selena posando en un espacio con pisos de mármol y paredes de color naranja vibrante, luciendo un conjunto completamente negro y un elegante peinado. Esta sesión fue acompañada por el anuncio del nuevo sencillo de la cantante, Love On, que llega después de su canción Single Soon lanzada el año pasado en agosto.

En una entrevista reciente en el podcast SmartLess, Selena habló sobre su futuro en la música, expresando su deseo de seguir actuando pero dejando abierta la posibilidad de otro álbum en el futuro. "No creo que sea la mejor cantante, pero sé cómo contar historias y me encanta poder hacer canciones", comentó la estrella.

El tributo de Selena a su novio, Benny Blanco, en el Día de San Valentín, fue otro momento destacado en sus historias de Instagram, donde compartió una dulce selfie de la pareja con el mensaje "Te amo" y un emoji de corazón blanco. Esta muestra de afecto llega dos meses después de que se confirmara su relación en diciembre de 2023.

Con su próxima canción "Love On" en el horizonte y su continua dedicación a la música y la actuación, Selena Gomez sigue cautivando a sus fans con su talento multifacético y su estilo inconfundible.

