Sergio Mayer saca las garras ante acusaciones y rompe con el Team Infierno

Ciudad de México. - Sergio Mayer, conocido actor, bailarín, cantante y político, se encuentra nuevamente en medio de la polémica tras una entrevista reciente con la revista TVyNovelas. En esta entrevista, Mayer se defendió de las acusaciones de Wendy Guevara, quien lo acusa de querer abusar de su confianza al ofrecerle un contrato que le daba poder total sobre su carrera.

Ante estas acusaciones, Mayer declaró: "No hay una sola persona que pueda decir que le he robado, de verdad no hay nadie que pueda decir que tenga un problema conmigo porque le robé". Asimismo, lamentó que otros se sientan mal porque él gana más dinero que ellos como productor, afirmando: "Todos se sienten mal porque yo genero más, y lo entiendo, soy el productor, soy el creativo, soy el que invierte y sí, gano más que a los que contrato".

Sergio Mayer

Por otro lado, Mayer decidió no darle relevancia a los recientes ataques de Poncho de Nigris en su contra, afirmando: "Eso es lo que él quiere y, realmente, Poncho vive de eso, de la polémica en redes, en cambio yo vivo de mi trabajo, de mi creatividad, de producir".

En cuanto a su relación con el Team Infierno, Mayer mencionó que su amistad con los demás miembros llegó a su fin y lamenta que su distanciamiento haya ocurrido porque él los dejó de seguir en las redes sociales. Explicó: "Yo no sabía que a los que hacen vida en redes, dejarlos de seguir les afecta tanto, pero no los dejé de seguir porque tuve un problema, al contrario, los adoro, pero se me satura el celular con tantas personas y yo necesito cierta información, entonces les molestó mucho que yo dijera que no son mis amigos, o sea, hablar de una amistad implica algo mucho más grande que convivir en un reality, y todos se me vinieron encima".

Finalmente, Mayer señaló que aquellos que hablan mal de él le tienen envidia: "Todos me envidian, pero te digo algo, me podrán envidiar e imitar, pero la luz y la esencia no me la pueden robar".

A pesar de haber sido vetado de Televisa y no tener proyectos en puerta, Sergio Mayer ha sabido mantenerse vigente dentro de las redes sociales y también ha incursionado en la venta de contenido en sitios para adultos.

Fuente: Tribuna