Tras perder una pierna y retiro de Televisa, exgalán de TV Azteca se confiesa en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien protagonizó varios éxitos de TV Azteca y que el pasado 2021 perdió una pierna debido a graves problemas de salud, dio tremenda sorpresa a sus fans debido a que la mañana de este lunes 19 de febrero reapareció en el programa Hoy y compartió una fuerte noticia. Se trata del querido Juan Pablo Medina, quien habló de su presunta reconciliación con Paulina Dávila tras haber terminado su noviazgo a mediados de junio del 2023.

El originario de Estados Unidos debutó en la televisión en 2001 con la empresa del Ajusco y ahí realizó novelas como Cuando seas mía, El país de las mujeres, Enamórate, Soñarás, Las Juanas, Se busca un hombre y Secretos de familia. Mientras que debutó en la televisora de San Ángel en el 2016 actuando en el melodrama Sin rastro de ti y en la serie 40 y 20, justo antes de la amputación de pierna que sufrió.

Juan Pablo en TV Azteca

El fin de semana, Medina reapareció en un evento público y en esta ocasión no pudo huir de los reporteros que lo cuestionaron sobre si era verdad que había retomado su relación con Paulina. Como se recordará según lo que mencionó el propio actor, la delicada situación de salud que vivió con la amputación de su pierna luego de la trombosis que le fue diagnosticada, sí fue un factor que influyó en la ruptura.

Tras haber sido captados juntos en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde celebraron con un grupo de amigos el cumpleaños número 46 de Medina, ahora el artista habló de la posibilidad de haber retomado su relación con Dávila. "Pues mira, vamos a mantener eso en corto, ya sabrán más adelante qué onda", expresó el intérprete de 46 años a distintos medios de comunicación, entre ellos el programa Hoy.

Debido a que la duda continuaba, una reportera le mencionó si se estaban dando un tiempo para definir su relación, por lo que Juan Pablo solo agregó: "No, no, mira… dejémoslo así". Previo a estas declaraciones, Medina también confesó que cuando no tiene compromisos laborales es muy apegado al deporte, como el tenis, lo cual ha ayudado a su recuperación y adaptación a la prótesis de pierna que usa:

Muy bien, entrenando mucho cuando tengo oportunidad y no estoy trabajando, le doy a full a la rehabilitación", declaró.

Asimismo, Juan Pablo aseguró que ya se está acostumbrando a la prótesis. "Pues ahí va, si, pues ya, poco a poco se va integrando y ya me siento super bien", manifestó. En cuanto a lo profesional, el exactor de TV Azteca dijo que no descarta hacer un documental sobre su vida. "Ojalá, ojalá, sí me gustaría, me ilusiona mucho poder contar historias de gente que tiene amputaciones y ver cómo lo han pasado y vivido, pero es una idea que tengo con otras personas, pero no se ha podido todavía ejecutar".

Finalmente, el actor conocido por su labor en la serie La Casa de las Flores de Netflix externó su interés por brindar conferencias motivacionales. "Pues sí me encantaría, no lo he hecho aún, nunca he dado una conferencia, pero sí es algo que más adelante se hará", destacó.

Fuente: Tribuna