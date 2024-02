"Una plaga de Internet": Billie Eilish opina sobre tiktokers en los People's Choice Awards

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - En un video que se ha viralizado en redes sociales, la reconocida cantante Billie Eilish, de 22 años, compartió su opinión sobre la presencia de tiktokers en los People's Choice Awards mientras hablaba con Kylie Minogue. En el video, la intérprete de canciones como What Was I Made For? mencionó:

Estoy como, hay algunos... TikTokers aquí", cubriéndose el costado de la cara en un aparente intento de no ser escuchada, seguido de un gesto hacia algo detrás de ella.

Los fanáticos interpretaron sus comentarios como una desaprobación hacia los tiktokers, y muchos expresaron su acuerdo con su aparente objeción. Las reacciones en línea incluyeron comentarios como "Billie sombreando la plaga de Internet hace que me guste aún más" y "Los tiktokers por todas partes son como una plaga". Algunos usuarios compartieron la opinión de que la presencia de tiktokers en eventos de premios diluye la calidad y el prestigio de estos.

A pesar de los comentarios sobre los influencers en general, Billie Eilish se llevó a casa el premio a la Actuación Televisiva del Año por su papel en la miniserie Swarm. En su discurso de aceptación, expresó su agradecimiento a los fanáticos y reconoció la inspiración y colaboración que recibió en el proyecto.

Esto es votado por los fanáticos, y quiero decir lo agradecido, afortunado y privilegiado que estoy por eso. Muchas gracias", compartió Eilish.

La serie Swarm, en la que Billie interpretó a la líder de culto Eva, abordó temas de fandom tóxico, algo que resonó con la cantante en su vida como estrella pop. La historia se centra en una fan obsesionada que recurre a medidas extremas para proteger la reputación de su amada estrella del pop, interpretada por Dominique Fishback.

Billie Eilish ha incursionado en la actuación y ha recibido elogios por su papel en Swarm. La cantante expresó previamente que la serie es una metáfora del poder de los fanáticos y cómo pueden afectar la vida de las celebridades. En resumen, los comentarios de Billie Eilish sobre la presencia de tiktokers en los People's Choice Awards generaron reacciones mixtas en línea, pero la cantante continuó siendo el foco de atención al recibir un importante premio durante la ceremonia.

