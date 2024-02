Bárbara del Regil estalla contra Adela Micha y la arremeda en pleno programa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Llegados a este punto no nos sorprende saber que Bárbara del Regil esté envuelta en otra polémica. La actriz suele ir de controversia en controversia; recordemos, por ejemplo, cuando se le acusó de racista luego de que exclamara en un video: "¡Ay, qué prieta, no, qué feo!" o cuando la criticaron por darle publicidad a productos 'milagro' contra el coronavirus en plena pandemia, tampoco olvidamos que aludió a que "pagar con monedas es de pobres". Esas son sólo tres de los muchos escándalos que ha protagonizado.

Una vez más, la mexicana reconocida por haber participado en la serie Rosario Tijeras ha dado de que hablar. Pero, ¿ésta vez por qué? Pues ahora ha captado la atención por haber increpado a Adela Micha en vivo luego de que ella presuntamente se burlara de ella. Aunque quiso aparentar indiferencia, la famosa lanzó indirectas y también arremedó a la presentadora de noticias el pasado miércoles.

Para entender el enfrentamiento tenemos que tener el contexto que se remonta a noviembre, mes en el que un reportero le preguntó si prefería Halloween o Día de Muertos. Ante la interrogante, la estrella pareció haberse quedado en blanco y sin decidirse por ninguna de las dos opciones. "¿Cuál es la diferencia?", respondió y los internautas no repararon en calificarla de ignorante por no saber distinguir entre una y otra.

Esta semana, del Regil acudió al proyecto La Saga y durante la conversación con Micha, la periodista le dijo: "¿Ya sabes la diferencia entre Halloween y Día de Muertos?". El tema no le causó gracia a la influencer, quien se limitó a comentar: "Siempre la he sabido… justamente, qué chistoso que lo mencionas, yo vi que hablaste de esta entrevista". Continuó revelando que durante el incidente reflexionó y llegó a la conclusión de que prefería Halloween, "pero todo el mundo se quedó con el 'no sabe la diferencia' y entiendo que de ahí saquen cositas para poder platicar de algo".

La comunicadora se percató de la incomodidad de su invitada y le cuestionó si le molestaban las burlas, a lo que ella aseveró que ya sólo le causan flojera "No. Más bien lo que me pasa, es que me da huev* y digo, qué huev* el: 'Les tengo un chisme'", soltó, imitando a Adela cuando presenta las noticias. A la par, le reclamó a uno de los colaboradores de Micha por hacer que las risas fueran más allá: "Hay gente que lo hace más grande. Como en tu caso. El día que hablaste de eso fue hacerlo más grande".

Fuente: Tribuna