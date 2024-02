Enrique Santos humilla a Danilo Carrera por polémica sobre Ricky Martín: “Alimenta el odio”

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ni bien, Ricky Martín se encontraba saliendo de la polémica sobre su separación con Jwan Yosef y de las acusaciones de abuso y acoso a las que lo sometió su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez Martin, el nombre del boricua volvió a protagonizar los titulares de los medios especializados en la farándula ¿la razón? El protagonista de Vencer la Ausencia, Danilo Carrera, afirmó que rechazó varias veces al astro.

Como algunos recordarán, todo ocurrió hace casi 2 semanas, cuando el exnovio de Michelle Renaud acudió como invitado a un podcast, en el que aseguró que el cantante de La mordididta solía invitarlo para conocerlo, pero éste se negó, asegurando que, aunque era gran fan de Martin, la realidad es que no le interesaba puesto no tenía las mismas preferencias de Ricky: “Nunca fui a conocerlo, no me interesaba, no juego en esa liga. Era de las personas que más me gustaba a mí su música de chiquito”, aseguró el galán de televisión.

Pero las cosas no se quedaron ahí, ya que, Danilo reveló que, en algún momento, Ricky Martín fue uno de sus miles de seguidores en Instagram, hecho que algunas personas le hicieron saber. Por su parte, Carrera aseguró que era consciente de que el cantante era uno de sus fanáticos, puesto según él, cuenta con el físico adecuado: “Obvio que me sigue pues, obvio, yo soy el target (objetivo) del man”, indicó el actor.

Las palabras de Danilo fueron tomadas como soberbias para quienes presenciaron la entrevista, por lo que hubo una gran cantidad de gente que acusó al protagonista de telenovelas de intentar colgarse de la fama del puertorriqueño. Entre los defensores de Martin, destacó el locutor de radio Enrique Santos, quien destrozó a Carrera a través de su cuenta de Instagram, en donde tachó de homofóbico a la estrella de televisión.

Según declaraciones de Enrique, lo dicho por Carrera, únicamente estaría alimentando la imagen estereotípica negativa de la comunidad LGBTQ+, así como también declaró que es de mal gusto el revelar de manera pública que rechazó al cantante; finalmente, resaltó que, Ricky, solo lo estaba invitando a un evento, por lo que no necesariamente tendría alguna índole más íntima como Danilo lo hizo ver.

“Danilo Carrera (quizás inconscientemente) está alimentando creencias estereotipadas y negativas. Su comentario: “Carlo que (Ricky Martín) me sigue, Yo soy su target”, y admitir públicamente que rechazó conocerlo porque no juega “en esa liga” es despectivo y alimenta el odio. Danilo, te invito al show para aclarar bro.”

Enrique Santos humilla a Danilo Carrera por declaraciones de Ricky Martín

Créditos: Instagram @enriquesantos

Fuentes: Tribna