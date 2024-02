Ernesto D'Alessio reacciona a romance de su exesposa y le manda contundente advertencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso cantante y reconocido actor de melodramas, Ernesto D'Alessio, está dando de que hablar de nueva cuenta, pues después de que se expusiera el supuesto nuevo romance de su exesposa y madre de sus hijos, Charito Ruiz, este en una entrevista mostró su inesperada reacción al respecto, además de que ante las cámaras le mandó una contundente advertencia sobre esta situación.

A más de seis meses de que se confirmara su separación, el programa de El Chismorreo exhibió un video en el que se puede ver a Charito al lado de un hombre misterioso durante el cumpleaños de Marcela Mistral, cantante y esposa de Poncho de Nigris, que dijeron podría ser su nueva pareja, dado a que en todo momento se mostraron muy cercanos, pues ella lo acariciaba, se le acurrucaba y él le correspondía.

Ante este hecho, varios medios de comunicación abordaron al hijo de Lupita D'Alessio con estas preguntas en un reciente evento público, a lo que él simplemente respondió que estaba bien: "¿Por qué ella inicia una relación? Eso a mí no me interesa, es su vida. Si va hacia 'ay, que mal se va a sentir Ernesto', no, cero, no me siento nada mal, pero desde hace tiempo. Ella tiene todo el derecho de rehacer su vida, no es algo que yo pueda ver y 'ay me voy a deprimir y me voy a poner a llorar'".

El famoso exparticipante de Bailando Por Un Sueño, expresó que ambos tomaron la decisión de poner punto final a su relación y Charito estaba en todo su derecho de rehacer su vida: "Ya me divorcié. Ya estoy separado. Ya inicié una nueva etapa en mi vida. Ella no tiene ningún derecho conmigo ni obligación ni yo con ella, pero cuando se trata de nuestros hijos, ahí sí cuidado2, destacando que él siempre estará al pendiente de todos y si se entera que le ponen un dedo encima o los tratan mal, ahí sí se meterá.

Finalmente, el exintegrante de MasterChef Celebrity quiso dejar en claro que en el momento en el que él tenga una nueva relación sentimental él mismo va a decirlo, que no se va a esconder de nadie porque no tiene por qué, recalcando que ya es un hombre soltero: "Si yo tengo una novia, yo no me voy a estar escondiendo, a mi no me van a ver en fiestas allá metido en la esquina metido, allá que nadie me vea".

Fuente: Tribuna del Yaqui