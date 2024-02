Isabella Castillo, ex de Matías Novoa, le envía este mensaje tras embarazo de Michelle Renaud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida y guapa actriz, Isabella Castillo, que es exesposa de Matías Novoa, recientemente al presentarse en la alfombra roja por la novena temporada de El Señor de los Cielos, reaccionó sobre la nueva faceta del actor de Televisa, al cual le envió un contundente mensaje después de que se confirmara el embarazo de la también actriz de melodramas, Michelle Renaud.

Como se sabe, después de tantos rumores alrededor de su matrimonio, los actores de La Herencia finalmente confirmaron a través de su cuenta de Instagram que estaban en la dulce espera de su primer hijo en común, el cual será el segundo para ellos pues tanto Novoa como Renaud tienen un hijo de una relación anterior, con una imagen en la que ella está recostada sobre la arena tocando su vientre, mientras que Matías sonríe a la cámara, junto al mensaje: "Love. Enamorada de estos dos".

Isabella cuando le tocaron el tema sobre la dulce espera de la pareja, expresó que se sentía feliz por su ex: "Yo siempre he sabido que Matías quería ser papá nuevamente y le deseo lo mejor, como toda relación claro que tuvo tropiezos, altos y bajos. Aprendí muchísimo de mi matrimonio y no le deseo nada malo, le deseo solo las mejores cosas. Un hijo siempre es una bendición y que Dios los bendiga siempre".

Matías y Michelle confirman embarazo. Internet

Ante este hecho, cuando le preguntaron sobre qué es lo que pensaba del galán de la novela Cabo, ella afirmó que no tenía nada que decir al respecto, y recalcó que le deseaba lo mejor: "Somos seres cambiantes, lo ideal es cambiar para bien. Yo no sé cómo está cambiando él en su vida en lo personal yo seguí con mi vida, sigo trabajando, me he seguido dando oportunidades en el amor. Él decidió, siguió su camino y le deseo lo mejor".

De igual manera agregó: "No me tocaba (conocer al nuevo Matías) ¿sabes? Al final del día es lo que te toque, no me tocaba este nuevo Matías, a mí me tocó el Matías que me tocó en su momento el que vino a enseñarme muchas cosas, lo bueno y lo malo y de este nuevo Matías no pienso nada, él siguió con su vida".

Finalmente, señaló que ella no odiaba ni a Matías ni a la actriz de Quererlo Todo, pues considera que es un sentimiento que solo hace perder el tiempo cuando se puede disfrutar de algo más: "Esta vida es muy corta como para andar deseándole nada malo a nadie y como para también andar metiéndose en la vida de los demás. Yo me divorcié hace dos años, él siguió con su vida, yo seguí con la mía y pues le deseo lo mejor".

