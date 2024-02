Keith Urban da un adelanto de su nuevo álbum con su primer sencillo 'Straight Line'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El reconocido cantante de country, Keith Urban, ha sacudido la escena musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo, Straight Line, el cual anticipa su próximo álbum de larga duración. Este marcado regreso llega después de cuatro años desde su último álbum, The Speed of Now Part 1, y Urban no decepciona al ofrecer una canción cargada de energía y vitalidad.

En palabras del propio Keith Urban, Straight Line es la primera canción perfecta de mi álbum porque es una canción nacida de querer salir de la rutina y sentir que en algún lugar a lo largo de la línea, la vida perdió algo de color y emoción". La canción, según el artista, transmite un mensaje de recuperación, invitando a los oyentes a reconectar con la vida y dejar atrás la monotonía.

La lírica de Straight Line explora la sensación de estar atrapado y el anhelo de escapar de la rutina diaria. Urban comparte su deseo de que la melodía y la energía de la canción actúen como un "bulevar de nada más que luces verdes", brindando una sensación de liberación similar a la experimentada en sus conciertos en vivo.

Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa para Keith Urban, quien ha estado insinuando la llegada de un nuevo álbum de estudio durante casi tres años. A pesar de lanzar una serie de sencillos únicos como Wild Hearts, Nightfalls, Brown Eyes Baby y Street Called Main desde The Speed of Now Part 1, los fanáticos han estado ansiosos por un proyecto más extenso.

El cantante enfatiza la vitalidad que impregna cada canción del álbum, incluso las baladas, destacando una energía distintiva que ha creado una "línea muy fuerte" en todo el trabajo. Urban, conocido por su versatilidad musical, promete una experiencia auditiva que refleje esta energía en cada nota.

Para aquellos que esperan con entusiasmo el álbum completo, Keith Urban tiene más sorpresas reservadas. El artista ha anunciado que lanzará otro sencillo en marzo, avivando aún más las expectativas de sus seguidores.

Con Straight Line como adelanto, Keith Urban muestra una vez más su capacidad para evocar emociones y contar historias a través de su música. Este nuevo capítulo en su carrera promete un viaje musical emocionante que seguramente resonará con una audiencia ávida de la autenticidad y el talento distintivo de este ícono del country.

Fuente: Tribuna