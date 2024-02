Lupillo Rivera filtra una escalofriante secreto de la muerte de Jenni Rivera en 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido cantante de corridos, Lupillo Rivera, recientemente se sinceró con sus compañeros de La Casa de los Famosos sobre uno de los momentos más dolorosos de su vida, la trágica muerte de su hermana, la tan querida y famosa cantante de banda, Jenni Rivera, ante lo cual dejó a todos en completo shock y con la piel de gallina al revelar escalofriante secreto tras su partida.

Como es recordado, la querida intérprete de temas como La Gran Señora, falleció el pasado 9 de diciembre del 2012, contando con solo 43 años de edad, en un terrible accidente aéreo mientras sobrevolaba la sierra de Iturbide, en el norte de México, tras haber ofrecido un concierto en la Arena Monterrey, sin saber que sería el último, dejando a todo el mundo en completo estado de shock y a sus millones de fans devastados por esta perdida.

Y ahora, durante una reunión en el reality show de Telemundo, Lupillo recordó cuando se enteró de la muerte de su hermana y que él fue a ver el lugar del accidente, confesando que lo que nadie sabe es que él encontró un mensaje de la cantante, señalando que ella siempre traía una bolsa, la cual quedó destrozada, pero hubo algo que se salvó: "Los billetes en confeti y la Biblia se quemó, pero quedaron unas hojas que estaban quemadas alrededor. Tú agarrabas la hoja y era un versículo de principio a fin y la volteabas y era la respuesta de ese versículo de principio a fin".

Lupillo y Jenni Rivera. Internet

Ante esto, mencionó que sus hermanos albergaban esperanza de su supervivencia, pero que él sabía que no era así, que estaba muerta: "Cuando mis hermanos regresaron yo leí el versículo y me acordé, porque he leído mucho la Biblia, y yo sabía qué verso era. Lo volteo y sabía qué versículo era. Mis carnales no creían que había fallecido, porque alguien hackeó su Twitter y pusieron 'estoy aquí cerca del río. Me estoy mojando y tengo mucho frío'".

Según el denominado 'Toro del Corrido', él habló con todos y les mostró ese mensaje que afirma lo envió su hermana, confiando que por ello esas hojas quedaron intactas, y aunque nunca dijo cual era el versículo, expresó: "Cuando regresaron del cerro, les dije: 'Qué más prueba quieren. Es un mensaje directo de mi hermana'. Cuando yo llegué con los papeles de la Biblia les digo: 'pues sí fue. Mamá, sí fue, ahí está su mensaje'. Y mi mamá lo leyó y la actitud de mi mamá cambió totalmente".

Finalmente, confesó que uno de los que le ayudaron en el día del funeral fue un exnovio de la 'Diva de la Banda': "La subimos a la carroza y el que me ayudó a subir y el que nos llevó al panteón en donde iba a ser el funeral fue su primer novio, el policía… Cuando llegué me dice: 'Qué onda, Lupe. ¿No te acuerdas de mí? Soy Óscar'. Solté el llanto y él también".

Fuente: Tribuna del Yaqui