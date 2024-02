Luto en la música: Confirman la muerte de Adele, madre de Bruce Springsteen; así la despiden

Comparta este artículo

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Durante la jornada del pasado jueves, 1 de febrero, el cantante y guitarrista, Bruce Springsteen estremeció a sus 2 millones de seguidores en Instagram, al revelar la amarga noticia sobre el fallecimiento de su querida madre, Adele Zerilli, quien perdió la vida a los 98 años de edad. Según datos de la publicación, la casi centenaria mujer murió desde el pasado miércoles, 31 de enero.

El artista compartió un tierno video en el que se aprecia a madre e hija bailando el tema In the Mood de Gleen Miller, durante un día soleado, en la terraza que da a un amplio jardín lleno de árboles. Asimismo, el cantante de éxitos como Dancing in the dark, Streets of Philadelphia, Toughter than the rest incluyó la letra de su canción, The Wish, la cual fue compuesta en el año 1998 y precisamente habla sobre una madre que debe ir a trabajar.

“Recuerdo por la mañana que mamá escuchaba sonar tu despertador. Me acostaría en la cama y escucharía cómo te preparas para ir al trabajo, el sonido de tu estuche de maquillaje en el fregadero. Y las señoras de la oficina todo lápiz labial, perfume y faldas susurro, lo orgullosa y feliz que siempre te veías caminando a casa desde el trabajo.”

Bruce Springsteen anuncia la muerte de su madre

Créditos: Instagram @springsteen

Como se mencionó anteriormente, hasta el momento se desconoce la causa de muerte de Adele, pero según algunos informes, la progenitora del intérprete padecía una enfermedad degenerativa que le afectaría los sentidos básicos, por lo que no podía mantenerse de piel. Por su parte, el artista se ha negado a revelar más detalles sobre lo ocurrido, por lo que se estima que desea vivir este doloroso momento de la manera más privada posible.

Clic aquí para ver el video completo

Muere Claudio Rissi

El fallecimiento de Adele no es la única pérdida que el mundo de la farándula extranjera ha sufrido en los últimos días, puesto la mañana de este viernes, 2 de febrero, se confirmó la muerte del actor y director de cine argentino, Claudio Rissi, famoso por su participación en la serie El Marginal. De acuerdo con algunos informes, el histrión perdió la vida a los 67 años de edad, después de una severa lucha contra el cáncer.

La noticia trascendió gracias a su pareja sentimental, Natalia Ojeda y más tarde fue compartida por La Asociación Argentina de Actores y Actrices en las redes sociales de la organización, donde reconocieron la larga trayectoria del famoso, así como sus logros en las distintas ramas de la actuación como es el caso de la televisión, cine y del teatro: “Despedimos con gran tristeza a nuestro afiliado, el actor Claudio Rissi.”

Fuentes: Tribuna