"Se fue en mis brazos": Conductora de TV Azteca hace fuerte confesión de la muerte de su hija

Ciudad de México.- La famosa conductora de TV Azteca y líder de los talk shows, Rocío Sánchez Azuara, después de casi cinco años de haber perdido a su hija, esta acaba de hacer una muy fuerte confesión sobre la tan desgarradora muerte de la joven, Daniela Santiago Sánchez, conmocionando a sus millones de seguidores, revelando al presentador de TV, Gustavo Adolfo Infante, que ella "se fue en mis brazos".

El en el mes de septiembre del 2019, cuando Sánchez Azuara a través de su cuenta de Instagram reveló que su hija falleció tras las complicaciones derivadas del lupus eritematoso sistémico con el mensaje: "Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor".

Y ahora, tras poco más de cuatro años del deceso de la joven, la conductora de Acércate a Rocío, que es transmitido por el Ajusco, acaba de brindar una entrevista para el programa de El Minuto Que Cambió Mi Destino, ha vuelto a hablar de este desgarrador momento, sin poder evitar romper en llanto al recordar los últimos momentos que pasaron juntas, y el profundo dolor de su partida.

La famosa presentadora señaló que sí alcanzó a despedirse y decirle todo el amor que sentía por ella, recordando que su hija estaba entre sus brazos cuando perdió la vida, rompiendo en llanto al mencionar que vivió entre sus brazos y así mismo partió, incluso confesó la última conversación que las dos tuvieron y recordó la bacteria que mermó su estado de salud a un estado critico.

Cabe mencionar que dichas declaraciones no han sido compartidas por completo, pues el episodio del programa de Imagen TV será estrenado hasta el próximo domingo 4 de febrero, en el que se podrá ver toda la entrevista, misma en la que abarcó diferentes temas, como los rumores alrededor de su vida personal y laboral, como su presunto despido de la televisora del empresario Ricardo Salinas Pliego.

