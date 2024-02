Tragedia en Hollywood: Hallan muerta a la esposa de Bradley Thomas; se lanzó de un balcón

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- De nueva cuenta en Hollywood se encuentran enfrentando una muy terrible tragedia, debido a que se acaba de informar que la neurocientífica, Isabelle Thomas, mayormente conocida por su matrimonio del productor de filmes como Killers of the Flower Moon, Bradley Thomas, lastimosamente se lanzó de un balcón y no hubo nada que hacer por ella, pues fue hallada muerta.

Fue hace un par de horas que el portal estadounidense de noticias de TMZ informó que el pasado lunes 29 de enero, huéspedes del Hotel Angeleno de Los Ángeles, California, encontraron a Isabelle en la calle y llamaron a las autoridades y socorristas. Según los informes que el medio obtuvo de reportes policiales, la esposa del director de There's Something About Maryse lanzó del balcón y cuando los equipos de rescatistas llegaron al lugar no había nada que hacer, pues había fallecido.

Ante este hecho, se agregó que según los informes de la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles, Isabelle, que era conocida cariñosamente como Izzi, sucumbió ante las múltiples lesiones traumáticas tras la fuerte caída y catalogó el hecho como un suicidio, descartando un asesinato o un accidente. Hasta el momento se desconoce si la esposa de Bradley había presentado signos de depresión o comportamientos alarmantes que dieran pistas de pensamientos sobre terminar con su vida.

Isabelle Thomas (izquierda), Hotel Angeleno (derecha). Internet

Isabelle y el productor de filmes como Dumb and Dumber, se casaron en el año del 2018 y en sus casi seis años juntos, tuvieron dos hijas, las gemelas Poppy y Grace, llevando una vida aparentemente muy feliz, o al menos eso parecía aún el pasado 13 de enero de este 2024, cuando aparecieron juntos en el Apple Golden Globes Party. Hasta el momento su familia no se ha pronunciado, pero se ha dejado el mensaje: "La familia solicita que se respete su privacidad en este momento. En lugar de flores, les piden a sus amigos y a aquellos tocados por ella que consideren hacer una contribución a la Coalición de Salud Mental".

Con respecto a la vida de Isabelle, el coeditor de cine del portal Deadline, Mike Fleming, expresó que: "Isabelle era una mujer hermosa, amable y vibrante que iluminaría una habitación. Nacida en Bath y licenciada en Neurociencia por Oxford, Izzy se mudó a Los Ángeles para seguir su pasión por la narración y el cine. Luego produjo un documental sobre el tema de la bondad. Fue miembro del Consejo Asesor del Centro de Narradores y Académicos de UCLA".

Bradley e Isabelle.Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui