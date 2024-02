Tras 40 años en Televisa y un divorcio, villano los traiciona y firma ¿con TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien desde hace más de cuatro décadas trabaja en Televisa pero ya no cuenta con contrato de exclusividad, dio una sorpresa a todos los televidentes debido a que hace algunas horas informó su llegada a un exitoso proyecto de la competencia. Se trata de Arturo Peniche, cuyo melodrama más reciente en el Canal de Las Estrellas fue Mi secreto (2022-2023). ¿Se unirá a TV Azteca?

El padre de Brandon Peniche llegó a la empresa de San Ángel a inicios de los 80's y saltó a la fama participando en telenovelas como Monte Calvario, La indomable, Amor en silencio, María Mercedes, María José, Soñadoras, Alborada y Siempre te amaré, donde interpretó a villanos y protagonistas. En 2020, el intérprete provocó mucho controversia al anunciar que se estaba divorciando de Gaby Ortiz, madre de sus hijos; no obstante, en diversas ocasiones ha negado su separación.

El actor Arturo Peniche

Antes de ser exclusivo de Televisa, Peniche tuvo la oportunidad de trabajar en Telemundo, empresa en la que ahora está de regreso. Luego de haber estado en Top Chef VIP, el intérprete de 61 años confirmó que tendrá una destacada participación en la nueva entrega de El Señor de los Cielos: "Ser parte de la novena temporada, de esta gran saga, yo creo que para cualquier actor es importante, es sumamente importante".

Posteriormente, el patriarca de la dinastía Peniche se desvivió en halagos hacia la televisora de habla hispana, expresando que esta también era su casa: "Esta empresa tan hermosa que es Telemundo, yo desde hace muchos años también trabajé para Telemundo, entonces también es mi casa, me da mucho gusto ser invitado para esta temporada". Sin embargo, el histrión no compartió detalles sobre el personaje que interpretará en la mencionada narcoserie.

No, porque es el arranque de la historia, soy la conducción que se corta, está muy interesante".

Eso sí, Arturo aclaró que él no compartió grabaciones con el protagonista Rafael Amaya: "No me tocó trabajar con Rafa porque mi historia está cerrada, tengo una importancia dentro de una empresa y este hombre (mi personaje) es demasiado celoso, a Rafa lo quiero desde hace muchos años y lo felicito con lo que ha logrado con El Señor de los Cielos". Finalmente, el actor aseguró que en la actualidad está vuelto loco por su pequeña nieta Alessia: "Me trae de un ala".

