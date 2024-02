Tras dejar Televisa y hundirse en adicciones, Rafael Amaya reaparece y da fuerte mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna el sonorense Rafael Amaya ha sido uno de los actores más controversiales y mediáticos de los últimos años, pues mantuvo muy preocupados a sus seguidores luego de desaparecer por meses. Y es que como se sabe, el exgalán de Televisa estuvo hundido en las adicciones y sus vicios por el alcohol y drogas lo llevaron al momento más oscuro de su vida, por lo que tuvo que tomar rehabilitación bastante tiempo.

Afortunadamente, en la actualidad Rafa ya se encuentra 'limpio' y la noche del jueves 1 de febrero presentó la novena temporada de El señor de los cielos, y en sus declaraciones a la prensa, aseguró que se encuentra en perfecto estado tras su regreso a los sets de Telemundo. El originario de Hermosillo, Sonora saltó a la fama con telenovelas como La casa en la playa, Sin pecado concebido, Salomé y Las vías del amor.

Sin embargo, su mayor éxito ha sido interpretar a 'Aurelio Casillas' en la mencionada narcoserie. Durante su reciente encuentro con los reporteros, el protagonista de la trama fue cuestionado por cómo se siente en este momento, luego de batallar contra sus adicciones, por lo que emitió un poderoso mensaje. "Yo creo que el amor mueve montañas, el amor a uno mismo es la base principal para cualquier cosa, para que sucedan cualquier cosa, esto se hace con amor".

Rafael Amaya superó su etapa de adicciones

Amaya asegura que gracias a su compromiso es que ha podido seguir adelante: "Si han visto cambios en mí es porque me tengo amor a mí mismo, y si no me tengo amor a mí mismo, pues ¿cómo puedo amar a alguien más?, o a algo más”, manifestó el artista de 46 años. Asimismo, el actor compartió que está muy feliz con la entrega nueve de El Señor de los Cielos: "Este proyecto lo estoy haciendo con mucho amor y espero que se vea reflejado en la pantalla", agregó con una sonrisa en el rostro.

Sobre cómo ha cuidado su salud mental en la actualidad, Rafa explicó: "La experiencia, los errores, la he regado un montón de veces, pero pues solamente así aprendes, es parte de la vida, el equivocarse”. Finalmente, el actor externó su apoyo a Julio César Chávez Jr., luego de que su famoso padre confirmó que se encuentra en un centro de rehabilitación tras ser detenido en Estados Unidos con un arma ilegal.

Le mando mucha paz, no sabía, no estaba enterado... pero le mando un fuerte abrazo y mucha fuerza y mucha luz, y que aquí siempre va a tener un amigo", dijo Amaya para las cámaras de Telemundo.

Fuente: Tribuna