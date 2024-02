Tras estreno de ‘Cactus’ exhiben VIDEO en el que Nodal maltrata a Belinda en público

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace 1 semana, Christian Nodal y Peso Pluma estrenaron su nuevo tema, La Intención, tema que si bien, acumuló una gran cantidad de éxito, debido a que se trata de la unión de dos grandes la música mexicana, todo esto quedó relegado a poco menos de una semana, cuando Belinda lanzó su tema, Cactus, en el que revela todo lo que se guardó por la ruptura con el intérprete de Botella tras botella.

El estreno de este sencillo provocó que miles de usuarios hablaran al respecto y se fueran en contra del ahora novio de Cazzu, debido a que éste fue el primero en hablar del tema sobre Belinda y hasta lanzó algunas canciones inspiradas en su ruptura como es el caso de Ya no somos ni seremos, tal y como menciona este comentario: “Es que pin… Nodal se la pasó mam… y mam… y mam… ya la Beli mira, no dijo nada, pero el pecho no es bodega, ahora soporten.”

Usuarios de X se lanzan en contra de Christian Nodal

Créditos: X

Otro comentario que hace mención al presunto provecho que Christan Nodal sacó de su ruptura, es el de esta usuaria, quien declaró: “Nodal escribió un álbum completo, que dividido en 2 partes, prácticamente para Belinda… Metió una canción horrorosa para Cazzu como para que la prensa no hablara y Belinda saca una canción y ¿la desesperada es ella? El tipo re facturó con su tusa y, ¿la mala es ella?”, indicó la seguidora de la exestrella infantil.

Entre todos los comentarios en contra de Christian Nodal se aprecia un video en el que el famoso le hace un desplante a la intérprete de Muriendo Lento. El clip fue tomado durante un cumpleaños de Christian Nodal, en el que se ve que todos están celebrando y aplaudiendo, por su parte, la protagonista de Camaleones, celebra mientras golpea una cuchara con un plato. Ante esto, el cantante hace una expresión de molestia, mientras toma la mano de la famosa y la empuja para que deje de hacer ruido.

“’Nunca fue lo que mostrabas, si supieran cómo tú me tratabas’, wow una de las partes fuertes, recordemos que cuando todavía andaban, se difundió un video en el que Nodal se molesta con Belinda cuando tocaba con una cuchara un plato en su cumpleaños”.

Cabe señalar que Cactus no es la primera canción en la que Belinda hace referencia al comportamiento de Nodal, puesto a los pocos días que terminaron, la famosa lanzó el tema K-bron, en el que hace referencia a las constantes peleas que mantenían, así como también indicó que Christian solía creerse mejor artista que ella. Es menester indicar que en la actualidad este tema no es tan recordado como la primera tiradera de la originaria de España, la posible razón sería porque la canción del género urbano salió tan solo unos días después de su ruptura con Christian.

“No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo. Siempre peleando y comportándose como un cab… Me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos. Ahórrate el intento. Te digo que no. (…) No quiero un bobo que me controla. Ni los fines de semana, estar sola. Como me dejabas esperando por horas. Ahora las llamadas que tu haces se ignoran.”

Fuentes: Tribuna