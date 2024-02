VIDEO: Acusan a fan de Espinoza Paz de acoso; intenta besar por la fuerza al cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada vez que hay un concierto, los fanáticos esperan vivir la experiencia de sus vidas; y los artistas suelen esforzarse para dar el mejor show que hayan tenido hasta el momento. El problema es que, en ocasiones, los famosos suelen exponerse a situaciones inesperadas y un tanto incómodas. Un ejemplo de ello es el que le tocó vivir en días recientes al cantante de éxitos como Que te lo crea tu madre y El próximo viernes, Espinoza Paz.

Resulta ser que, en uno de los conciertos más recientes del intérprete del regional mexicano, una de sus fans subió al escenario (algunas versiones indican que esto ocurrió así, porque el mismo Espinoza la invitó a subir). Una vez arriba, la joven habría intentado besar al cantante, quien rápidamente se negó y le pidió que aguardara un momento, pues si bien, sus labios son para besar, la realidad es que primero tendrían que pedírselo.

“A ver, péreme. ¡No!, ¡péreme, pues! Pa’ eso es, pero pida. No, deme tiempo, necesito procesarlo”, declaró Espinoza, ante la insistencia de la fan.

Fanática intenta besar a Espinoza Paz a la fuerza

Por su parte, la joven insistió, abrazando por atrás al cantante; mientras tanto, el público comenzó a animar al famoso para que besara a la joven: “¡Beso!, ¡beso!”, podía escucharse de fondo. Ante esto, Espinoza aseguró que no podría hacerlo, puesto no sabía si la fanática tenía a un novio. Por ello, lo mejor que se le ocurrió, fue decirle que harían un intercambio. El cantautor reveló que si bien, no le daría el beso, le compondría una canción en ese momento.

El famoso le pidió a su grupo de músicos que ambientaran con una melodía romántica, para luego comenzar a improvisar. En su letra, Paz aclaró que no rechazaba a la joven, porque no quisiera besarla y señaló que le parecía alguien muy atractiva; sin embargo, esto poco le importó a la seguidora, quien se dedicó a perseguir a Espinoza por el escenario, para intentar besarlo, pero éste se negó, pidiéndole (con su canción) que no lo presionara.

“No es que no quiera besar sus labios, es tan hermosa. Con ese sombrerito, se le miran más preciosos sus ojos. Ese cabello negro, esas botitas cafés, esa naricita levantada y esos ojitos de miel. No me presione, deme tiempo”, decía la canción.

Esto provocó que la gente se maravillara con la actitud de Espinoza a quien exaltaron como todo un caballero, por rechazar de manera amable a la señorita. Quien si se llevó una brutal ola de críticas, fue la joven, a quien tacharon de acosar sexualmente a Paz, al intentar besarlo, cuando éste no quería hacerlo: “En este caso todo es risa a pero si fuera al revés pobre de Espinoza Paz ya estuviera más que cancelado”, fue un comentario de un fan.

Fuentes: Tribuna