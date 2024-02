Christian Estrada le manda mensaje a Aleska tras descubrir su 'infidelidad' en 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico modelo y actor, Christian Estrada, recientemente empleó sus redes sociales para enviarle un contundente mensaje a la famosa modelo e influencer, Aleska Génesis, después de que al interior de La Casa de los Famosos varios de los integrantes descubrieran la infidelidad de la que este fue acusado hacía la joven cantante y actriz, Frida Sofía, cuando eran pareja.

Como se sabe, a poco de que el exparticipante de Guerreros 2020 saliera del reality show de Telemundo, el 14 de febrero volvió a aparecer al interior de la casa vestido de un príncipe azul arriba de un carruaje jalado por caballos, regalándole unas flores y una noche bastante apasionada disfrutando de las comodidades de la suite de la casa, alejados de todos, lo que generó un sin fin de burlas y advertencias para Aleska.

Pero poco después de esa cita, al hablar con 'La Bebeshita' y con Alana Lliteras, entre otros de los integrantes de su cuarto, hablando al respecto de Estrada, salió a la luz el escándalo de que Frida lo acusó de haberle sido infiel con su propia madre, la reconocida cantante, Alejandra Guzmán, misma que siempre negó la situación, al igual que Estrada, sin embargo, el público no les cree del todo.

Ante este hecho, la exnovia de Nicky Jam quedó boquiabierta y después se cubrió el rostro tratando de ocultar su impresión, afirmando que: "Yo sabía el chisme, más no sabía el protagonista... No sabía que era Christian", a lo que todos al interior comenzaron a señalar que eso fue uno de los chismes más fuertes de la farándula, a lo que ella no sabía que decir y simplemente veía a todos con la boca abierta.

Evidentemente esta situación la observó Christian, por lo que decidió emplear su cuenta de Instagram para hablar al respecto, compartiendo una foto en la que ambos se están besando mientras que se encuentran descansando dentro del jacuzzi de la suite de la casa, con su mensaje: "Te dije que te estaré esperando, no importa a que horas leas esto. Ya no somos los de antes, somos los de ahora en adelante", que espera ella vea después.

Fuente: Tribuna del Yaqui