Daniel Bisogno lucha por vivir: Está intubado y en terapia intensiva, confirma Pati Chapoy

Ciudad de México.- La tarde de este martes 20 de febrero la periodista Pati Chapoy confirmó que su colaborador y amigo, Daniel Bisogno, se encuentra luchando por su vida en el hospital y la noticia estremeció a todo el público de TV Azteca. Y es que la reconocida especialista en espectáculos detalló que el actor y conductor se encuentra intubado y en terapia intensiva desde hace cinco días.

Durante la reciente emisión del programa Ventaneando, Pati tomó la palabra para confirmar los rumores que surgieron desde hace varios días que apuntaban a que Daniel se debatía entre la vida y la muerte. Como se sabe, 'El Muñeco' fue hospitalizado de emergencia por tercera vez en menos de un año desde hace un par de semanas. Sus compañeros señalaron primero que solamente había ido a realizarse un chequeo, pero luego informaron que estaba recibiendo tratamiento para tratar una infección bacteriana en los pulmones.

Sin embargo, este martes Pati Chapoy no dio un pronóstico alentador sobre la salud de Daniel: "Ayer me dirigí al hospital donde está internado Daniel Bisogno y la parte médica que me dieron es que efectivamente tiene cinco días en terapia intensiva, está intubado". Posteriormente, la conductora de 74 años mencionó que Bisogno se encuentra tan débil, que ni siquiera puede respirar por sí solo:

Hoy le hicieron un procedimiento en la mañana, le hicieron una tomografía, hoy le van a quitar obviamente, el tubo, van a checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta porque muy lamentablemente no tiene la fuerza en los músculos para que pueda respirar por él mismo", agregó.

Pese a que todo parecían ser malas noticias, la periodista afirmó que 'El Muñe' ha mejorado cada día: "Obviamente los médicos están conscientes de que hay una mejoría, y esa mejoría se puede llevar muchos días más porque van a esperar a que él responda, todos los días ha respondido bien a los antibióticos que le están terminando de eliminar la infección que tiene en los pulmones, y a partir de ahí, esperar a que él se reponga, esté lo suficiente fuerte para continuar con su vida".

Finalmente, Pati Chapoy externó sus mejores deseos para que Bisogno pueda volver a la emisión de espectáculos que lo catapultó a la fama, a pesar de que en este momento se encuentre aislado y sin poder tener contacto con su hija. "Mientras tanto no se sabe cuántos días más va a seguir internado, así es que seguiremos esperando con esa voluntad de parte de Daniel, esa energía que lo caracteriza para que salga delante de eso. Y muy lamentablemente no puede ver a Michaela, porque a Michaela no la pueden llevar ahí".

Fuente: Tribuna