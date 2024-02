"Es especial": Travis Kelce expone detalles de su relación con Taylor Swift y fans enloquecen

Comparta este artículo

Estados Unidos.- De nueva cuenta el famoso y reconocido jugador de futbol americano, Travis Kelce, se encuentra con los focos centrados en él, debido a que en una entrevista decidió exponer detalles románticos con respecto a su actual relación sentimental al lado de la famosa y muy querida cantante del pop country, Taylor Swift, asegurando que todo a su lado "es especial", con lo que logró enloquecer a fans.

Hace un par de horas en redes sociales se ha viralizar una declaraciones que el ala cerrada de los Kansas City Chiefs brindó para la reportera deportiva Laura Okmin, unos pocos días antes del Super Bowl LVIII a principios de este mes de febrero, en los cuales se coronaron bicampeones al derrotar a los San Francisco 49ers en el tiempo extra, dando un espectáculo digno de cualquier final de la NFL.

Pero, lo que llamó primordialmente la atención para millones fue el hecho de que la intérprete de Cruel Summer viajaría desde Japón para verlo, por lo que en la mencionada entrevista no pudo faltar este cuestionamiento, a lo que el señaló: "Estoy muy consciente. Obviamente, esto se debe principalmente a que Taylor está en mi vida ahora y conseguimos que ella sea parte de Chiefs Kingdom. Y efectivamente, eso trajo a todo un séquito de seres humanos a quienes les encanta apoyarla y aman apoyar todo lo que ella representa".

Después de estas palabras la mujer le expresó que "el amor se ve bien" en el ala cerrada de 34 años, a lo que este agradeció y cuando le cuestionó que quería decirle a la gente, este expresó que: "Lo más importante para mí es... nunca quiero que la gente en el edificio tenga la idea de que no estoy concentrado en el juego, que no estoy concentrado en dar lo mejor de mí en el fútbol y que no estoy concentrado en todo y toda mi atención a mi oficio y asegurarme de que soy responsable en el juego más importante de nuestras vidas".

Finalmente, el novio de la creadora de Lover destacó que: "Dicho esto, ya sabes, tengo un enfoque cauteloso al respecto, pero al mismo tiempo, sé que lo que Taylor y yo tenemos es especial, así que entiendo el interés", afirmando que aunque todo el de tener un romance mediático ha sido interesante, la realidad es que seguirían manteniendo muchas cosas solamente para ellos, causando un gran revuelo.

