"Es un imbé...": Sergio Mayer responde a Poncho de Nigris tras exponer contrato de Wendy

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso actor y exfuncionadio público, Sergio Mayer, se encuentra dando mucho de que hablar, debido a que recientemente acaba de tachar al reconocido actor y famoso cantante, Poncho de Nigris, de ser "un imbé...", después de que se dijera que este fue quién expuso el supuesto contrato que él le habría querido obligar a firmar a la influencer, Wendy Guevara.

Como se sabe, hace varios días que en Sale el Sol, el famoso presentador y periodista, Gustavo Adolfo Infante, leyó una carta en la que se decían los términos para tener una sociedad con Mayer, tras lo que tacharon de ser muy abusivo y de quererse aprovechar del éxito que Guevara estaba teniendo, por lo que este salió a defenderse y defender su punto de vista como empresario en esa situación.

Es por ello que cuando la prensa lo captó, este señaló que el exparticipante de La Casa de los Famosos México era un "imbécil" que no leyó bien, pues claramente no es un contrato: "Es un documento apócrifo, es un documento que no tiene membrete, no tiene nada, ni siquiera está impreso, es un documento que se mandó a través de un correo electrónico que cualquiera puede hacer, y hay una gran diferencia entre una carta compromiso y un contrato, ese no es un contrato".

Ante esto, el actor de La Fea Más Bella dejó en claro que había muchos puntos que demostraban que lo verifican, como que estaba la función de que esto se realizaba con previo consentimiento, por lo que había lugar a réplica, destacando que con esto Poncho volvió a demostrar que no era su amigo: "Al buscar la definición de amistad, es un término bien complicado, bien largo, un amigo está contigo en las buenas y en las malas, a un amigo no le molesta que te vaya bien, un amigo no habla de ti a tus espaldas, que haya sido compañero y haya sido mi empleado hace 15 años, no lo hace mi amigo".

Finalmente expresó que el intérprete de La Cobra no debería considerarse empresario y que si alguien estafó a alguien fue Poncho a él: "¿Qué experiencia puede tener porque cobra el 5% de unas pastelerías por decir que son de él?, ¿entonces ya es empresario?, ¿qué ha hecho como empresario?, no ha generado un empleo, no ha traído un artista, no ha representado nada, y no ha producido nada como para decir que tiene experiencia. Está más que evidente que quien me traicionó hace 10 años o 15 años fue él. Estando en ‘Solo para mujeres’ organizó un grupo y se fue a Estados Unidos, se llevó el vestuario, y se vendió como 'Piel Caliente'".

Fuente: Tribuna del Yaqui

