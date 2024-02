Esto es lo que ha sido de Bridgit Mendler, la famosa actriz de Disney que ahora es CEO espacial

Comparta este artículo

Washington D.C. - La mayoría de los fanáticos de Disney Channel reconocen a Bridgit Mendler, pero ella ha dejado sus días de televisión y música en el pasado por una nueva carrera. La nativa de Washington D.C. es ahora la directora ejecutiva de una empresa emergente espacial, según su perfil de LinkedIn, y muchos están sorprendidos por la noticia. Sin embargo, a finales de la década de 2010, Bridgit compaginó su carrera como actriz y cantante con su educación en la USC y el MIT, lo que demuestra que su éxito ha tardado mucho en llegar.

Bridgit es conocida por sus papeles televisivos en varias comedias de Disney Channel. Obtuvo reconocimiento por interpretar a la novia vampiro de Justin, Juliet, en Wizards of Waverly Place, y consiguió el papel de Olivia en Lemonade Mouth. Hacia el final de su paso por Disney, Bridgit protagonizó un papel principal en Good Luck Charlie como el personaje de Teddy. Entre sus trabajos en cine y televisión con el estudio, Bridgit firmó con Hollywood Records para lanzar su primer álbum de estudio, Hello My Name Is..., seguido de su segundo álbum, Nemesis.

Con el tiempo, Bridgit se separó de la popular cadena infantil y consiguió papeles en otros programas como Nashville, Undateable y Merry Happy Whatever. Mientras mantenía su carrera cinematográfica, Bridgit asistió a la Universidad del Sur de California, graduándose en 2016 con una licenciatura en antropología. Poco después de obtener su licenciatura, Bridgit continuó su educación estudiando en el MIT para obtener una maestría. También trabajó como una de las becarias del Media Lab Director's Fellows del MIT en 2017, centrándose en cómo mejorar las redes sociales como parte de su programa de maestría.

En 2020, Bridgit terminó su programa de posgrado en el MIT y comenzó a trabajar en su doctorado. Según los informes, en 2022, Bridgit se inscribió en clases tanto en el MIT como en la Facultad de Derecho de Harvard.

Más tarde, la cantante de Ready or Not cofundó Northwood Space, una empresa emergente de datos satelitales que se enfoca en crear una "autopista de datos entre la tierra y el espacio", según su sitio web. Hasta ahora, la empresa ha recibido más de 6 millones de dólares en financiación.

Durante su entrevista de 2024 con CNBC, Bridgit explicó que se le ocurrió la idea de Northwood durante la pandemia de COVID-19. "Mientras todos los demás preparaban sus iniciadores de masa madre, nosotros construíamos antenas con basura aleatoria que podíamos encontrar en Home Depot... y recibir datos de los satélites [de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica]", dijo al medio.

Bridgit ha estado casada con su esposo, Griffin Cleverly, desde octubre de 2019. Griffin es el cofundador de Northwood y, según los informes, está trabajando como director de tecnología de la startup. Después de dar la gran noticia al mundo sobre su compañía espacial, Bridgit también reveló que tiene un hijo.

"La otra noticia que quería compartir es que soy mamá de un dulce niño de 4 años [sic]", tuiteó en febrero de 2024. "Comenzó a acoger en 2021 y se adoptó cerca de la Navidad de 2022. Soy muy afortunada: ser madre es el regalo más grande y la experiencia más definitoria que existe. Esa es mi noticia por ahora, amigos".

Con su talento multifacético y su dedicación a la innovación, Bridgit Mendler ha demostrado que está lista para conquistar los cielos, tanto en el mundo del entretenimiento como en el del emprendimiento espacial.

